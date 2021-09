Ignacio Astore y la inspección: "Fue muy alocado 25 personas para cuatro banderas y dos bombos"

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad, realizó dos inspecciones de seguridad preventiva y acciones antibarrabrava en los estadios Gigante de Arroyito, de Rosario Central, y el Coloso Marcelo Bielsa, de Newell’s. Los procedimientos fueron acompañados por el grupo de operaciones tácticas (GOT) de la Dirección General de Seguridad Rural, Los Pumas, y por la policía de acción táctica, con motivo del inminente regreso de público a los estadios que será desde octubre. Y, a la vez, por la necesidad de disuadir avances coercitivos de las barras bravas en la vida institucional de los clubes.

En diálogo con Mañana Oh! por Cadena Oh! Ignacio Astore, presidente de Newell’s contó que “tengo muy buen diálogo con el subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Llumá y los dos queremos el bien institucional. Newell´s tiene unos vicios de la gestión anterior, un cartel que estaba en la esquina de los parrilleros que se sacó, cámaras que se colocaron y otros temas más delicados que conversamos”.

Y relató: “Hay un sitio dentro del club que sembraba dudas, lugar donde están las banderas y los bombos que robaron y aparecieron en Central. Este era el punto que estábamos dialogando, vinieron los efectivos sin orden de allanamiento, violentando la puerta, no corresponde a mi forma de pensar, en todos los lugares salió ´el narcotráfico de Newell´s´, no encontraron nada, sólo bombos y banderas”.

Y reconoció que fue un operativo “muy grande, sin previo aviso, fue una mala interpretación, ellos se quedaron tranquilos, no nos pareció una buena forma, no corresponde, caen 25 efectivos y los medios titulan ´el narcotráfico de Newell´s´ seamos claro, esto genera temor”.

Y en otro tramo de la nota, Astore expresó: “No quiero decir que el club esté ordenado, pero hace cuatro años que estamos plagados de vicios y hace nueve días que estoy en la gestión, fue muy alocado 25 personas para cuatro banderas y dos bombos”.

Y aseguró que el operativo no es reconocido como “un allanamiento porque no tenían orden de allanamiento” y cerró: “Siento discriminación, me llama la atención el operativo que se montó, donde fue muy agresivo por la rotura de cosas, del otro lado dieron tiempo, en los dos lugares no encontraron nada”.