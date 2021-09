¿Qué dijo Mica Vázquez cuando le mostraron una foto de Gago y Dulko?

Empezó como un divertido juego en Pasapalabra. Sin embargo, terminó en un desopilante momento luego de que Mica Vázquez viera la foto de su expareja, Fernando Gago junto a su esposa, Gisela Dulko. La pareja es noticia en este momento por su escandalosa separación, con rumores de infidelidad de por medio.

“Chicos, ¿me pusieron la foto de mi exnovio por algo? No, todo bien. Yo me separé y a los 6 meses se casó con ella, pero bárbaro. No pasa nada. Está bien, me lo merezco producción”, lanzó la invitada, quien debía adivinar la pista musical.

Leer también: ¿Puli Demaría llamó obesa a Mar Tarrés?

“Ni escuché cuál era la pista. Miré la foto y me nublé. ¿Viste cuando recordás cosas lindas? Esto me dio como escalofríos. ¡Tres pibes tiene! No hablo a menudo pero me fui a vivir a España con él y tengo la mejor. Después, un día nos separamos y a los 6 meses se casó con ella”, agregó, sin filtro.

Además, sin perder la sonrisa en su rostro, la actriz cantó Shut up, de Fergie, cambiándole la letra: “Dame el punto Iván porque me cag… con la foto de mi ex y su esposa”, entonó, ante la sorpresa del conductor.

Leer también: ¿Ricky Martin se hizo o no un retoque facial?

“Son Fernando Gago y Gisela Dulko, dos grandes deportistas argentinos”, intervino De Pineda. A lo que Micaela cerró, tajante: “Retirados. ¡Estaba re caliente! No, pero me separé cuando tenía 22 años… igual atengo algo para decirle. ¡Fer, el nombre del segundo hijo es el que habíamos hablado! No, es todo un chiste. No hablo hace bastante, pero te juro que tengo la mejor”.

Fuente: Ciudad Magazine