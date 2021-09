Ronald Koeman: "Me siento respaldado por los jugadores, por el club no sé"

El técnico del Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, afirmó que se siente “respaldado por los jugadores y su actitud", pero puso en duda el apoyo del club, tras caer derrotado con Benfica de Portugal, 3-0, por la fase de grupos de la "Champions League".

“Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento respaldado por mis jugadores y su actitud. Del resto no sé. Del club no sé", fue la frase que lanzó Koeman durante la conferencia de prensa posterior al partido, jugado en Portugal.

Koeman, que según la prensa catalana solo cuenta con el respaldo del presidente del "Barsa", Joan Laporta, añadió: "No voy a discutir el nivel de este equipo. Todo el mundo sabe cuál es el problema. No se puede opinar de un equipo que no es el de años pasados. Para mí es más claro que el agua”.

"Estamos en un momento donde cambiamos muchas cosas y falta mucha gente. Creo que no hace falta repetirlo", dijo Koeman, como lamentando la salida del astro rosarino Leo Messi, la mega estrella culé en los últimos 18 años, que partió al PSG de Francia.

Sobre el partido, Koeman señaló: "Ellos tienen mucho físico y son muy rápidos. Creo que en el primer y el segundo gol tendríamos que haber defendido mejor. Blando puede ser una palabra, pero hay muchos equipos que físicamente son mejores que nosotros".

"El resultado final es duro de aceptar. No es lo que vimos sobre el terreno de juego. A pesar de estar perdiendo rápido, creo que el equipo jugó bien hasta el 2-0. Hemos tenido oportunidades muy claras de marcar. Si ellos marcan en las pocas situaciones que llegan y te hacen tres, ahí está la gran diferencia", añadió.

Por ultimo reconoció: “Al final el culpable es el entrenador. Creo que durante muchas fases del partido el planteamiento estuvo bien. Entiendo que a partir del 2-0 tuvimos más problemas. Creo que tuvimos oportunidades para marcar dos goles. Hemos sido inferiores en la efectividad, no en el partido".

Barcelona perdió los dos partidos que jugó hasta ahora por el grupo E, ambos 0-3 (Bayern Munich, de Alemania, y el de hoy).