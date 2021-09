Mariano Martínez se mostró desnudo en la ducha y quedó al borde de la censura

Mariano Martínez sorprendió en la madrugada del 29 de septiembre con fotos de alto voltaje que dan un vistazo a su frondosa zona íntima, y la red explotó.

El actor, modelo y productor, de 42 años de edad, compartió con sus más de dos millones de seguidores dos fotos en blanco y negro que lo muestran completamente desnudo bajo la ducha.

Los comentario no se hicieron esperar. "Se picó", le puso la actriz Gabriela Sari, amiga del actor. "Yo haría una poda en el bosque", señalaron sobre su zona íntima, y cola también. Otro usuario le escribió: "Si así está el nido no me quiero imaginar el pájaro". Otra mujer, agregó: "Mirá Mariano, la mayoría de tus fans ya no somos unas niñas así que estas fotos nos pueden causar un infarto... Contrólate".

Algunas de sus seguidoras, inspiradas en conocidos dichos, le lanzaron: "Me gustaría ser tu esponja”, "Dormi vos , después de esto", "Que presión tiene esa ducha", "Mientras el tronco valga la pena. Para que podar el bosque".

"¿Quién le sacó la foto?"

Sin embargo, una de las preguntas que más se repetía era la de: "¿Quién le sacó la foto?". Si bien el actor no respondió a este cuestionamiento, tiempo más tarde grabó un video y lo compartió en sus historias. "Es una foto en la ducha, gente, tampoco para hacer un escandalo", expresó desde la cama, generando más ratones en sus followers.

Fuente: Exitoina