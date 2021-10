Ante el vencimiento del último decreto provincial sobre las restricciones por pandemia, se espera hoy un anuncio del Gobierno de Santa Fe en cuanto a flexibilizaciones de rubros y actividades. En este marco, el miércoles por la tarde se llevó a cabo un encuentro del Comité de Expertos de Salud de Santa Fe que sirvió como herramienta para escuchar recomendaciones de los profesionales y diagramar las nuevas medidas de convivencia.

Desde allí surgió la preocupación por la eliminación de la obligatoriedad del uso del barbijo en espacios públicos, siempre y cuando no haya aglomeraciones. Los especialistas aconsejaron mantener el uso del tapabocas para evitar dar el mensaje de que no se usa más y que la pandemia ya pasó, por lo que aún no había una definición sobre el tema.

En cuanto a las actividades, se espera que los locales gastronómicos logren obtener nuevos aforos y horarios. El rubro ampliaría de 50 a 70 por ciento la capacidad, y podría funcionar hasta las 3 los fines de semana, en lugar de la 2 como hasta ahora. Algo similar podría suceder con las actividades comerciales (hoy con límite a las 20, iría hasta las 21), y también con la circulación vehicular para coincidir con el cierre de los bares.

Por su parte, los hinchas podrán regresar a los estadios a partir de este viernes. De acuerdo con las declaraciones de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, el aforo será del 50% y los mayores de 18 años deberán contar con al menos una dosis de “cualquier vacuna”. No obstante, cada provincia podría tomar determinaciones conforme a cómo evolucione el escenario epidemiológico.

La policía provincial será la encargada de controlar que el público tenga el certificado cuando ingrese a los estadios, por lo que solicitaron a los asistentes que vayan con bastante tiempo de anticipación. Por otra parte, el ministro Pusineri reiteró que aumentará el aforo en los encuentros de ligas amateurs, locales y regionales, que hoy es de 200 personas y sólo con público local, para posibilitar la presencia de público visitante en esos eventos.

Durante la reunión, el tema boliches fue muy discutido: los especialistas no recomendaron permitir el uso del interior de las discotecas, donde es más difícil mantener las medidas de cuidado, aunque no se opusieron en permitir espacios abiertos. La decisión del gobierno es aún un misterio.

Prácticamente asegurado pareciera ser el incremento de aforos en varias actividades -- además de la gastronomía, cines y teatros-- que hoy es del 50% en la provincia, para llevarlo al 70% que ya autorizaba el decreto nacional vigente hasta el 1° de octubre.

La foto del momento es la mejor desde que llegó la pandemia: según las cifras que maneja Salud hay un promedio de 66 casos en los últimos 14 días, y el índice de los testeos viene mostrando resultados bajos: en el pico fue de 70 por ciento, y hoy es 2,5. Según la ministra de Salud, Sonia Martorano, el 54% de los santafesinos ya completó los esquemas de vacunación contra el coronavirus, por lo tanto, “el mapa está completamente verde”.