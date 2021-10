Regalan hasta $25.000 para viajar a los parques de Disney en Orlando

Orlando, la ciudad de Florida, Estados Unidos, es uno de los destinos más elegidos por todos los turistas a nivel mundial. En especial por Walt Disney World Resort, el famoso complejo que reúne parques temáticos, numerosos hoteles y personajes animados.

Simpáticos rincones y una gran variedad de merchandising acompañan la gran aventura que, según sugiere una compañía de viajes, mientras más días se agreguen al itinerario, menos días se pagarán por día.

Existen tres opciones que se acomodan según las necesidades de cada uno:

por Día,

Park Hopper

o la opción más completa Park Hopper Plus.

Con el pase de cuatro días al precio de tres, podrás ingresar a todas las atracciones con cientos de espectáculos y experiencias. Además, se ofrece la oportunidad de visitar el más de un parque el mismo días y las veces que uno quiera. En este caso, la opción que más se acomoda es Park Hopper.

El valor en este caso, a través de Al Mundo, es de $90.591.

Si tu viaje es de sólo un día, es de $76.847 por adulto.

Con el Park Hopper Plus podrás ir a Magic Kingdom (fuegos artificiales, espectáculos musicales y de la compañía única de Mickey y Minnie, La Bella y la Bestia, Blancanieves y la Cenicienta entre otras animaciones), Epcot (se celebran miles de culturas y aventuras. Experiencias interactivas e impresionantes atracciones para deleite de todos sus sentidos), Disney's Hollywood Studios (fantasías con rock and roll y shows al estilo Broadway) y Disney's Animal Kingdom (mundo de las criaturas que habitan nuestro mundo).

Respecto al valor, $93.825 es el total por adulto. El valor, que es mayor, incluye además visitas extras como Disney's Blizzard Beach, Disney's Oak Trail Golf Course, Complejo ESPN Wide World of Sports y Disney's Fantasia Gardens Miniature Golf Course.

Cabe destacar que esta empresa de modelo de negocios "mixto" ofrece $25.000 de regalo en tickets. Para ello será necesario ingresar determinados códigos.

En tanto, para acceder a los mismos, será necesario realizar una compra mínima que varía de $40.000 a $60.000.

Para más información, se deberá ingresar a la página web.

