Traferri: "Cuando haya fiscales imparciales voy a declarar, porque no tengo nada que ocultar"

El senador provincial Armando Traferri, implicado en una causa por juego clandestino, rompió el silencio este viernes al señalar que "cuando haya fiscales imparciales, voy a declarar porque no tengo nada que ocultar", en referencia a los funcionarios del MPA Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Unidad de Delitos Complejos y quienes promovieron el pedido de desafuero del legislador de San Lorenzo.

A su vez, dijo que ambos fiscales "responden al exministro de Seguridad Marcelo Sain". También resaltó que el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad es "un manipulador y un mentiroso compulsivo".

En declaraciones radiales, Traferri comentó que la decisión de salir en los medios la tomó junto a su familia "porque sino queda solo la versión de los fiscales que están haciendo de esto más una causa mediática que judicial".

Traferri, considerado una persona "fundamental" en el armado de esta estructura de negocios vinculados al juego ilegal, se refirió a la declaración del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad –quien quedó en libertad condicional tras permanecer más de un año detenido–, quien dijo temer por su vida y que responsabilizaba por lo que pudiera pasarle a él o a su familia a las otras personas que están imputadas en la causa.

Sobre si consideraba que esos dichos complicaban su situación, el senador resaltó: "Esos dichos para nada complican mi situación. Estamos esperando la oportunidad de poder demostrar que el ex fiscal Ponce Asahad ha mentido en sus declaraciones. En mi teléfono hemos guardado las conversaciones de Whatsapp de la comunicaciones que hemos tenido y en ellas está claro que él ha mentido".

"Solo basta seguir las declaraciones de Ponce Asahad desde el primer día donde tuvo el descaro de jurar sobre la memoria y las cenizas de su padre para saber de quién estamos hablando; un manipulador y un mentiroso compulsivo. Pero ya llegará el momento de hablar sobre quién es Ponce Asahad", amplió.

Acerca de la alusión que Ponce Asahad hizo sobre una reunión con un integrante de la Corte Suprema provincial en la que el senador habría estado presente, sostuvo: "En mi teléfono celular –que fue puesto a disposición de la comisión de Acuerdos del Senado– está el pedido hecho desde el celular de Ponce Ashad para que yo le gestionara una reunión con el presidente de la Corte, y eso hice. En ese momento, él quería plantear al presidente de la Corte los problemas de funcionamiento en el edificio del Ministerio Público de la Acusación y ver cómo se podían corregir".

Nuevo llamado a audiencia imputativa

Ante sus dichos, Traferri fue consultado sobre si ahora sí se presentaría a audiencia imputativa y allí aclaró: "Primero que yo me presenté a la audiencia y, gracias a Dios y por consejo de mi abogado de entonces, José Luis Vázquez, llevamos una cámara para filmar el desarrollo de la audiencia, algo que está a disposición. Les dije (a los fiscales Edery y Schiappa Pietra) que estaba a disposición, porque así corresponde, y que me hicieran las preguntas que quisieran. Me dijeron que me iban a dar un disquete para que vea las preguntas y después vuelva a contestarlas. El disquete que me dieron estaba vacío y cuando volvimos a reclamarlo ya estaban haciendo una conferencia de prensa faltando a la verdad, diciendo que yo me había negado a declarar".

"Eso es mentira, está todo grabado –continuó Traferri–. Pero fueron a pedir el desafuero. La foto donde me quieren ligar con el juego clandestino es una foto comiendo un asado con mi nieto. No hay ninguna conversación mía, no hay ninguna prueba, son todas conjeturas. Incluso faltaron a la verdad dentro de su declaración en la comisión de Acuerdos del Senado, siempre intentando dirigir la acusación, siempre con el show mediático; con las TOE rodeando el Senado como buscando una foto mía saliendo esposado".

Traferri aseguró luego que "la causa está politizada. Sigo sosteniendo que estoy dispuesto a presentarme. Hemos hecho pedidos para que cambien los fiscales, no que queden estos fiscales porque responden directamente a (el exministro de Seguridad provincial) Marcelo Fabián Sain y eso lo ha dicho el propio Sain, quien dijo que los asesoraba. Cuando la Justicia disponga y tengamos la posibilidad de que tengamos fiscales imparciales no va a haber ningún inconveniente en presentarnos porque no tengo nada que ocultar".

Cuando se le recordó que los fiscales no descartan volver a pedir su desafuero, el legislador por el departamento San Lorenzo expresó: "Pero me parece bárbaro. Y si piden de nuevo el desafuero voy a pedir que sea público, y con la prensa también. Ojalá lo pidan y presenten las pruebas que tienen".

Acerca de las "diferencias políticas" que se estarían dirimiendo en el marco de esta causa, Traferri explicó que "esto comienza allá por el 20 de septiembre, donde Sain en una entrevista descalifica a todo el Senado. Después se fue descalificando a toda la dirigencia política. Incluso en un desacertado discurso de mi gobernador (Omar Perotti), porque trabajé mucho para que él llegue a gobernar esta provincia, en la apertura de sesiones de la Legislatura, trató a Miguel Lifshitz y a toda la dirigencia política como cómplice del narcotráfico. El tiempo nos dio la razón, no se han podido corregir estas desviaciones en cuestiones de inseguridad".

"A partir de allí –abundó el senador provincial– fue permanente la descalificación de Sain no solo para la Legislatura, hablando de complot, de socios del narcotráfico, sino que tampoco tuvo impedimento para descalificar a las instituciones intermedias, a las cámaras de comercio, a la sociedad santafesina en su conjunto. Creo que esta es una campaña pergeñada para desprestigiar a la dirigencia. Hace pocos días apareció un grupo de personas arrepentidas hablando de lo que pasaba en el Organismo de Investigaciones mientras Sain era ministro de Seguridad, con la denuncia de lo que hacía Débora Coticchini. Había una oficina completa de expedientes, que sospechamos son los famosos 'carpetazos', se borraron y reciclaron las computadoras. Hay una denuncia penal y está suspendida de su cargo la jefa del organismo de investigaciones de la zona sur que le pasaba las conversaciones o intervenciones telefónicas, algunas legales y otras que sospechamos ilegales, a Sain para que desde ahí arme junto a fiscales que fueron funcionales las operaciones mediáticas sobre estos temas".

