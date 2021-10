Salieron a la luz escalofriantes detalles de los abusos en Rincón

Tras mantenerse prófuga durante dos meses, Alicia Reina fue imputada por el abuso sexual de un alumno de la escuela de triatlón de San José del Rincón. Es suegra del profesor Walter Sales Rubio, principal imputado en la causa, y madre de las otras dos mujeres investigadas. Además, en su casa se habrían cometido múltiples abusos contra otros menores.

El fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) Matías Broggi está al frente de la investigación que comenzó a mediados de julio y ya cuenta con cuatro imputados. La más reciente es Alicia Salomé Reina (64), a quien este viernes le atribuyó la autoría del "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la educación y la participación de dos personas, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por tratarse del encargado de la educación" en perjuicio de un menor de edad.

Leer también: Abusos sexuales en Rincón: cayó una mujer que estaba prófuga

La audiencia se desarrolló en la sala 6 de los tribunales santafesinos, estuvo a cargo del juez Gustavo Urdiales y contó con la presencia del abogado querellante Juan José Patiño y la defensora pública Virginia Balanda.

En la misma, la fiscalía anunció que pretende la prisión preventiva para Reina, que será discutida el próximo martes a pedido de la defensa; que solicitó una prórroga de los plazos procesales debido a "la complejidad de la causa".

Entrenamientos

Alicia Reina es la madre de Sheila (30) y Solange (26) Arteriza, ambas imputadas en la causa, y suegra del entrenador de triatlón Walter Sales Rubio (42). En total, son catorce las víctimas que denunciaron a quienes en Rincón llaman "los entrenadores del horror", siendo 11 de ellas mujeres y 3 varones.

Todos fueron alumnos de la escuelita de Sales Rubio cuando eran menores de edad, iniciando algunos cuando tenían tan sólo 6 años. Los agresores vulneraron la integridad sexual de las víctimas durante años, en el marco de los entrenamientos deportivos que tenían lugar -generalmente- en la casa de Alicia Reina, ubicada en la esquina de las calles Pucinelli y Castañeda de Rincón.

Puntualmente, el abuso atribuido este viernes a la sexagenaria fue en perjuicio de un menor, que entre sus 10 y sus 17 años fue obligado por Walter Sales Rubio a mantener relaciones sexuales con ella -al igual que con sus hijas- en reiteradas oportunidades. Según la imputación, el chico también fue forzado a observar al entrenador mantener encuentros íntimos con las hermanas Arteriza, e incluso a participar de los mismos.

"La situación de que se trataba de una figura de autoridad, la participación de varias personas en los abusos a los que lo sometieron, sumado al proceso de naturalización de los mismos, dotan a los actos de entidad para alterar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad del menor", señaló el fiscal Broggi.

"Más víctimas"

Al finalizar el acto, el funcionario manifestó que "puede que haya más víctimas, eso no se descarta. Todavía se está buscando a gente que participaba en el contexto del entrenamiento y en virtud de ello puede que alguno sea testigo o asuma la calidad de víctima". Por el momento, el joven que radicó la denuncia de la que se desprendió la imputación a Alicia Reina "no dio cuenta de otras personas que hayan sido víctimas de esta señora, por lo menos no en ese contexto".

En cuanto a los otros abusos, atribuidos a sus hijas y a su yerno, "estamos hablando de que ocurrieron en su domicilio con conocimiento de ella". Sin embargo, "la participación que pudo haber tenido no es imputable", dijo el fiscal, ya que "para poder atribuirle un hecho se requiere que haya participación activa de ella, no que sepa que los actos existían". Tampoco se puede hablar del "encubrimiento" de estos delitos, ya que al ser las perpetradoras sus hijas, el vínculo la excluye.

Aun así, si bien no se le puede achacar como delito que tuviera conocimiento de los abusos sexuales que ocurrían en su vivienda, esto "sí se puede tener en cuenta al momento de establecer la pena que le corresponderá en el juicio"; que según lo atribuido oscilará entre los 8 y los 20 años de prisión.

Escuchar también la nota completa