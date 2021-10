El aumento de la violencia y el flagelo de la inseguridad en Santa Fe

La inseguridad se convirtió en un flagelo para los vecinos de Santa Fe. Un repartidor de comidas fue asesinado a tiros en barrio Belgrano y una mujer fue abusada y tirada en la calle desde una moto, sólo en los últimos dos días.

Mónica Roldán, vecina de barrio Dorrego, se manifestó al respecto. "La mayor preocupación es la inseguridad. Hace 26 años que vivo en el barrio y hace 20 que estoy con el tema de la inseguridad. Cuando empezamos con un grupo de vecinas, era por pequeños robos. Pero con los años fue aumentando y recrudeciendo el tema de la violencia", apuntó.

Según la entrevistada, desde mayo a la fecha es terrible. "No podes salir, te roban, si vas al supermercado te roban la mercadería. Están identificados por los vecinos que hicimos un trabajo bastante profundo de investigación. Hemos tenido reuniones en el Ministerio de Seguridad, también con concejales. Pero la verdad no sabemos qué hacer, hemos hablado con todo el mundo. Pusimos alarmas monitoreadas por la municipalidad, cada domicilio tiene la suya... Y aún así nada".

En el barrio no entran taxis de ninguna empresas ni tampoco deliverys. Lo más triste es que tampoco ingresan ambulancias, a menos que se llame a la comisaría y se pida un patrullero que la acompañe. "Yo vivo en Avellaneda entre Pavón y Ayacucho, la gente que vive más al norte tiene que venir caminando", señaló.

"Está terrible la situación, no es por la pandemia. Esta gente es de otro barrio, hicieron intercambios de domicilios. Yo no tengo miedo, esta gente es de Alto Verde, son doce menores que vinieron de Alto Verde. Sabemos donde viven, dónde dejan las cosas robadas", destacó.

Las veces que pudo hablar con los jefes de la comisaría 8°, les dijo que no confiaban en la policía y que no les entregarían los datos de sus investigaciones. Algo similar ocurrió con el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

"Yo soy ama de casa pero siempre me interesó el tema de seguridad. Uno quiere a su ciudad y sus raíces, pero si mis hijos no tienen un futuro mejor, les digo que se vayan. Mi hijo más grande nunca pudo jugar a la bicicleta o al fútbol, porque les robaban. Todas las mamás nos sentábamos en el cordón de la calle. Así estamos", dijo por último.

Escuchar también audio completo: