Perotti: "Contamos con las condiciones para un liderazgo agroindustrial"

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, junto al director nacional de Lechería, Arturo Videla, participó este viernes en la ciudad de El Trébol de la inauguración del Centro Tecnológico de la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (CAFyPEL).

Durante el acto, que se llevó a cabo en la sede de la entidad, en el Área Industrial Oficial de esa ciudad del departamento San Martín, el gobernador entregó un aporte no reintegrable de dos millones de pesos para que la institución finalice la construcción de su sala de capacitación.

En la oportunidad, Perotti sostuvo que “Argentina tiene capacidades propias por la vocación y el ADN de su gente vinculada al sector agropecuario, agroindustrial y agroalimentario, que nos hace un jugador con capacidad internacional. Contamos con las condiciones para que Argentina tenga un liderazgo en muchos de esos sectores. No tenemos que olvidarnos nunca de lo que es nuestra industria argentina”.

El gobernador también destacó que “tenemos un país con potencialidad de estar entre los primeros productores del mundo y quizás el error nuestro fue creer que no había que aprender todos los días, y que íbamos a tener gobiernos permanentes que acompañaran a la industria nacional”.

Asimismo, Perotti resaltó “la fortaleza, ese ADN particular, que tiene el empresariado nacional y, en particular, el santafesino, de siempre plantearse: por qué no lo podemos hacer nosotros y por qué no lo podemos hacer desde acá”.

“Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que este Centro siga referenciándose con los de mejor nivel internacional, para que cuando se hable de centros de tecnología para la industria láctea y alimenticia, el centro que está en El Trébol, en Argentina, sea una de las referencias”, concluyó Perotti.

ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En tanto, Videla destacó que “el compromiso de trabajo de gestión está en producción, el trabajo e industrialización del interior y para toda nuestra Argentina”; y manifestó que “este es el ejemplo de articulación público – privada que hay que dar a conocer en todo el país, que tiene que recorrer las principales provincias productoras, y que muestra que cuando hay esfuerzo, voluntad, convicción y esperanza hacia donde se quiere ir se pueden construir estos escenarios”.

Por otro lado, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, sostuvo que “la ciencia argentina demostró que estaba para salvar vidas, para fortalecer al sistema de salud. La industria argentina estaba para más, de los 64 productos esenciales que requirió la pandemia, Argentina pudo producir 63 y por eso vinimos hasta acá, para confirmar esa convicción. La unión fortalece el crecimiento, tenemos que combinar recursos naturales, industria y conocimiento para ponernos de pie, por eso este centro nos expresa tanto, nos motiva y queremos que se multipliquen”.

Por su parte, el presidente de CAFyPEL, Saúl Degano, recordó que “hace cinco años hablar de un centro tecnológico era una utopía, hoy venimos a inaugurar la utopía que se cumplió. Es un logro importantísimo, porque tuve con ver con la interacción y coordinación de la cámara, con las instituciones y reparticiones municipales, provinciales, nacionales, e instituciones intermedias. Esto nos tiene que servir a todos para que pensemos que cuando nos ponemos de acuerdo las cosas se logran”.

Por último, el intendente de El Trébol, Fernando Almada, dijo que “el desarrollo productivo es lo que hace al desarrollo de las comunidades, al fortalecimiento de las regiones y a la posibilidad de generar oportunidades para todos nuestros ciudadanos. Así surgió el área industrial, hoy oficial, de desarrollo de la ciudad de El trébol, que es el lugar en donde está emplazando el CAFyPEL. Aquí tenemos desarrollo tecnológico, emprendedores y la decisión del Estado nacional, provincial, local y de las instituciones que agrupan a cada una de las empresas de trabajar en conjunto para que este desarrollo sea una realidad”.

CAFyPEL

CAFyPEL se constituye en 2011 como una entidad gremial de representación empresarial y actualmente nuclea a 44 empresas. A través de su Plan de acción 2019-2023, pretende abordar problemáticas puntuales que atentan contra la competitividad de los fabricantes y proveedores de equipamientos, insumos y servicios para la cadena láctea.

Bajo esa perspectiva, construyó a lo largo de cinco años su Centro Tecnológico, respondiendo a demandas que presentaban tales sectores productivos, como la ausencia de un espacio técnico donde certificar y/o validar parámetros de funcionamientos y diseño de los mismos o donde realizar instancias de investigación, desarrollo e innovación.

En este Centro se pondrán en funcionamiento el Laboratorio de Ensayo y Simulación de Equipos de Ordeño, en el que se ensayan bombas de vacío, reguladores de vacío, pulsadores de vacío, colectores, grupos de ordeño, pezoneras, higiene, y sistemas de lavado. Mientras, en el Laboratorio de Ensayo y Simulación de Equipos vinculados a Fluidos Térmicos se ensayan tanques refrigeradores de leche, intercambios de calor a placa, y cisternas de transporte de leche.

Esta estructura permite canalizar territorialmente solicitudes y demandas de las empresas, y articula con otros órganos generadores de conocimientos científicos básicos para generar respuestas.