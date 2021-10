Representantes de boliches y fiestas van por una pista de baile libre sin uso de barbijos

Con la publicación del decreto Nº 1640/21, el Gobierno de Santa Fe habilitó el funcionamiento de discotecas, locales bailables y salones de fiestas bajo una serie de requisitos que fueron cuestionados por los organizadores de eventos de la capital provincial.

Según detalla el documento emitido el último viernes, para contar con las habilitaciones, los locales deberán desarrollar la actividad exclusivamente en espacios al aire libre, con una ocupación máxima del 70%, solo los días viernes, sábados y vísperas de feriado en horario de 20 a 3 horas del día siguiente.

Estas exigencias fueron cuestionadas por representantes del sector, principalmente, porque aseguraron que en Santa Fe hay pocos “lugares que tengan patio” y una estructura necesaria para cumplir con las condiciones impuestas por las autoridades sanitarias.

“En un día como el de ayer donde no se registraron contagios y donde no hay internados por COVID en el Cullen, seguimos siendo el ultimo orejón del tarro”, dijo Andrés Gavilán, representante del sector de eventos y fiestas, al aire de Cadena OH!, quien admitió, además, que la intención de los empresarios es lograr una apertura con ciertos protocolos, pero que ella garantice una pista de baile libre, sin uso de barbijos.

“No queremos más los apoyos económicos que nos dieron hasta ahora, sino abrir de manera normal”, agregó Gavilán. Esta mañana, referentes del sector se congregaron frente a la sede del Ministerio de Salud para exigir un encuentro con la ministra, Sonia Martorano, a efectos de lograr un cambio de timón en las condiciones de apertura de los bailes: "Es insólita la decisión de no habilitar el baile en salones cerrados, solo al aire libre, discriminando así al que no tiene patio y creando una competencia desleal entre los empresarios del sector, ya que la mayoría son salones cerrados", coincidieron los empresarios.

