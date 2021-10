Llumá: “El comportamiento en la cancha de Central hay que valorizarlo por lo que pasó en otros estadios”

Con un aforo permitido para 19.900 espectadores, Central se convirtió en el primer equipo de primera división en la provincia de Santa Fe en debutar con la participación de hinchas de forma presencial.

A modo evaluativo y en vísperas a lo que vendrá, el subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Llumá, destacó los protocolos en el ingreso al estadio del "canalla", aunque admitió la dificultad de los controles una vez dentro, en un partido que albergó a más de 14 mil personas.

“Lo que pasó en la cancha de central hay que valorizarlo según lo que pasó en otros estadios. Si no hubiera un refuerzo de las normas de convivencia en la provincia, pasa lo que sucedió en River y en Independiente”, dijo Llumá al aire de Cadena OH!.

En este marco, el subsecretario de Seguridad Preventiva sostuvo que Santa Fe es el “antimodelo” de lo acontecido en capital federal y provincia de Buenos Aires, donde la barra de independiente dirimió sus internas a los tiros y donde el Monumental terminó con desbordes.

Llumá explicó que, la herramienta para medir la cantidad de personas en el Gigante de Arroyito fue a través del conteo realizado por parte del personal municipal, cuyas autoridades notificaron 14.853 espectadores.

En cuanto al cumplimiento de los protocolos, el funcionario destacó la buena circulación de los simpatizantes al ingreso del estadio junto al uso de tapabocas, aunque no ocultó que, una vez en las gradas, operó cierto relajamiento.

Ante las postales que dejó el encuentro de Central, con importantes concentraciones de hinchas en distintos pulmones del estadio, Llumá recordó que la mitad del aforo permitido no implicaría que deban existir lugares vacíos: “El 50 por ciento de reducción de personas en las populares no es el mismo que en las plateas. Visualmente puede tenerse una percepción que de una sensación distinta a lo que sucedió. El factor de ocupación es de dos personas por metro lineal en las plateas. El 50 por ciento no implica que deba haber blancos.

Escuchar también la nota completa: