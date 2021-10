WhatsApp, Instagram y Facebook sufrieron una caída mundial

Las aplicaciones WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger sufrieron hoy una caída global en sus servicios, según reportaron sus usuarios y el sitio especializado Downdetector.

Alrededor de las 12:15 horas de Argentina, las tres aplicaciones que pertenecen a Facebook dejaron de funcionar y, según el portal especializado downdetector.com.ar, en menos de una hora sumaron más de 20.100.

We’re aware that some people are having trouble accessing Facebook app. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook App (@facebookapp) October 4, 2021