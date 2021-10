L-Gante se defendió de las críticas por su visita a Alberto Fernández

L-Gante y Alberto Fernández compartieron en Instagram fotos de su encuentro.

Tras hacerse virales las imágenes, en las que también aparece Fabiola Yáñez y la pareja del cantante, Tamara Báez, con su bebita juntos, Jamaica, el joven fue tan criticado que tuvo que salir a aclarar la situación.

Lejos de hacer oídos sordos, L-Gante reivindicó su decisión de haber ido a charlar con Alberto y de haber compartido el encuentro en redes.

"Tuve una charla con el Presidente. A base de esto que sucedió, hacia toda la gente dedico estas palabras... Yo soy Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-GANTE; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante y que el Presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento", empezó diciendo, orgulloso de sí mismo, en sus redes sociales.

Leer también: L-Gante le respondió a la concejal rosarina que se opuso a nombrarlo “visitante distinguido”

Acto seguido, remarcó que no se arrepiente de haber ido y que si el día de mañana asumiera otro Presidente, él también iría a visitarlo para contarle qué piensa del contexto actual.

"Si el día de mañana hay otro Presidente y me recibe, también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos, a mí me importa EL PUEBLO y que su VOZ se escuche", sentenció.

Leer también: Un vestido polémico de Brenda Asnicar dividió las redes

Y se despidió revelando que la idea del encuentro habría sido suya y no de Alberto.

"A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer al presidente de mi país. Y ASÍ FUE", cerró, tajante.

Fuente: Ciudad Magazine