Beto Casella se quedó sin Juariu y está furioso con MasterChef Celebrity

Beto Casella manifestó su bronca contra la producción de MasterChef Celebrity tras el último programa de Vicky 'Juariu' Braier en Bendita Tv (El nueve).

La influencer fue convocada como una de las participantes de la tercera edición del reality culinario que conduce Santiago del Moro y, por esta razón, tuvo que abandonar el emblemático ciclo.

Más allá de que Beto le deseó lo mejor a Juariu para su nuevo emprendimiento, quedó en evidencia que al presentador televisivo no le cayó para nada bien la noticia. Fue en una entrevista en exclusiva con el medio Paparazzi, donde el periodista no se guardó nada y realizó un furioso descargo.

Cuando le preguntaron por German Martitegui, Beto se refirió de manera irónica: “¿Martitegui es ese el de MasterChef?”. Y continuó, filoso: “Que explique por qué se llevan a una panelista y no tienen la delicadeza de avisarle al productor ejecutivo del programa o al conductor, como suele hacerse. ‘Che, ¿te molesta que me lleve a una panelista tuya?’ Eso se pregunta”.

Como si eso fuera poco, también, responsabilizó a Santiago del Moro: “No me dolió porque no espero nada de nadie de la tele, yo lo que digo es que una convención de cortesía que queda en la tele todavía, que si te van a convocar a alguien de tu equipo, alguien te manda un mensaje. El conductor o el productor ejecutivo del programa que convoca es el que suele llamar”.

“Fue una cortesía que acá faltó. Se ve que en el ámbito de la comida la educación y la cortesía no existen. Por supuesto que hablo de Juariu, no sé quién la convocó. Tampoco sé quién conduce el programa, por ahí Martitegui no tiene nada que ver”, sumó notablemente molesto. Y siguió firme en su postura: "Me extraña porque en general se maneja así, no es que no voy a dormir por esto, pero en el código de la tele es así, si te van a sacar a alguien te preguntan si te jode. En general decís que no, más si es mejor para ella, va a ganar más plata y va a progresar. Pero te consultan por educación”.

En tanto a su relación con la panelista, aclaró: “Con ella todo bien, es más, Juariu preguntó si tenía forma de quedar en Bendita, le dijeron que no y está bien. Es el poder del dinero, y si ella va a ganar más es un avance para ella. Aparte se lo merece todo la tucumana, porque además tiene un futuro espectacular. A nosotros nos encanta haberla hecho conocer un poco más de lo que era”.

Para concluir, Beto Casella acusó de “no tener calle” a quien convocó a Juariu: “Lo raro igual es esto, han llamado a mucha gente de Bendita, pero fue una pavada de alguien sin calle más que nada”.

Fuente: Exitoina