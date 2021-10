Los requisitos que el hincha de Unión debe saber para volver al estadio "15 de Abril"

El viernes 8 de octubre Unión volverá a encontrarse con sus hinchas en el 15 de abril, día que esperan todos los simpatizantes tatengues. Para el encuentro con Platense, el club dio a conocer de manera oficial lo que necesitarán los hinchas para estar ese día en el estadio: solo entran socios con cuota paga de septiembre.

Tal cual ocurrió en la prueba piloto que fue el encuentro de la Selección ante Bolivia y los distintos encuentros de la fecha 14, no se pedirá test PCR para ingresar.

Los mayores de edad deberán completar un permiso en la página de Argentina.gob.ar. En ese sitio habrá que declarar los datos personales y consignar si efectivamente se recibió una dosis de vacuna. La información se validará automáticamente con los registros del Ministerio de Salud. Y a partir de ese momento, el permiso quedará vinculado con la aplicación Cuidar.

Requisitos para volver al 🏟️ 15 de Abril 🇦🇹 ✅ INGRESO SOLO PARA SOCIOS Regístrate en: https://t.co/jiZ3P5SsVE (visualizá el permiso en la 📱 App Cuidar - Solo para mayores de 18 años) 💳 Carnet de socio (cuota paga septiembre) 💳 Asistir con el DNI 😷 Barbijo obligatorio pic.twitter.com/4HvL7F3tNV — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 4, 2021

​Mientras que los menores de 18 años no van a necesitar ninguna certificación, ya que por el momento no deben presentar constancia de haber recibido alguna vacuna contra el Covid. Sólo ingresarán con las entradas.

Los partidos que jugará Unión con público

26/09 vs. Patronato

10/10 vs. Platense

20/10 vs. Racing Club

31/10 vs. Rosario Central

21/11 vs. Def y Justicia

28/11 vs. Atlético Tucumán

12/12 vs. Colón