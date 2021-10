Luis "Pulga" Rodríguez: "Es una alegría inmensa festejar este campeonato con la gente"

El capitán el equipo campeón asistió a la fiesta Sabalera a cuatro meses de la histórica conquista. «Este club estuvo muchos años buscándolo y lo encontró con este plantel».

Leer también: Colón festejó el campeonato con los hinchas en el estadio Brigadier López

«Es una alegría inmensa festejar este campeonato con la gente. Muchos años buscándolo y se lo encontró con este plantel. Es un logro muy importante para mi vida. Fue a los 36 años, después de haber perdido una final internacional», señaló el Pulga en diálogo con la TV Pública.

Además, contó: «me invitaron los dirigentes, los compañeros no sabían, ellos tenían que estar metidos en el partido. Es algo que buscó siempre este club y se lo pudo conseguir ahora. No podía no estar presente».

«En Tucumán tengo muchos recuerdos lindos, se consiguieron cosas lindas pero nunca un campeonato como este. Los dos años y medio que viví en Colón fueron espectaculares: de perder una final a ser campeón«, cerró El Pulga.