No hubo quórum en Diputados y fracasó la sesión para tratar la ley de etiquetado frontal

Juntos por el Cambio decidió no dar quórum en la Cámara de Diputados para tratar la ley de etiquetado frontal de alimentos que tiene media sanción del Senado. Al no asistir a la sesión convocada por el Frente de Todos, el oficialismo reunió 122 diputados y le faltaron siete para contar con el número necesario para abrir la sesión.

La iniciativa sobre Etiquetado impone a los fabricantes de productos advertir en sus envases sobre los excesos de grasas, sodio, azúcares y/o calorías. Busca cuidar la salud y prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol alto y sobrepeso.

El diputado santafesino Luis Contigiani fue uno de los que lamentó la falta de quórum en el frustrado intento de sesión. Desde la Izquierda Socialista se cuestionó, además, que los "diputados de la oposición no se presentan a trabajar".

El presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, dijo que Juntos por el Cambio no cumplió con su palabra mientras que el oficialismo sí lo hizo: no agregó ninguna iniciativa polémica al temario para evitar roces previos. Así y todo, “increíblemente” no se presentaron, dijo.

"¿Tan difícil era sentarse hoy y hacer una sesión para votar un tema que, afuera de acá, dicen que están de acuerdo?", se preguntó el legislador peronista.

Según Kirchner, se trata de "una buena ley" que, dijo, "va a ayudar a seguir mejorando el sistema de salud"; y sostuvo que, si bien "surgen controversias, no está prohibiendo nada, sino que va a permitir ver qué consumimos, no que las dejemos de consumir".

Desde la bancada conducida por el radical Mario Negri señalaron que los diputados de Juntos por el Cambio quieren modificar la agenda y discutir proyectos sobre boleta única, una reforma a la Ley de Alquileres, la emergencia educativa y el Presupuesto 2022.

Para el diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Leonardo Grosso, las causas de su negativa son otras. "Las cinco empresas productoras de alimentos más importantes de Argentina son las que pagan la campaña de Juntos por el Cambio (JxC)", dijo sobre la falta de quórum.