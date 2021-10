Maxi Rodríguez y su futuro en Newell's: "No voy a despedirme de las canchas sin mi gente"

El capitán habló en conferencia y desactivó rumores, trascendidos y versiones sobre el final de su carrera en La Lepra.

Maxi Rodríguez, capitán de Newell's, habló este miércoles en conferencia de prensa y fue contundente sobre su presente y futuro profesional. En diálogo con la prensa desde el Predio Jorge Griffa, la Fiera manifestó: “Quiero desactivar los comentarios que hubo en la semana sobre el supuesto retiro. Voy a seguir hasta diciembre, estoy con muchas ganas y mucha fuerza. El final de míicarrera lo voy a decidir yo y no me voy a despedir de las canchas sin mí gente. Después, cuando llegue diciembre, hablaré con Ignacio (Astore) y se verá qué hago. Pero al primero que se lo voy a decir es al hincha”.

Y agregó: "No pasará nada raro este viernes (ante Vélez), seguiré disfrutando de vestir esta camiseta. Quiero tranquilidad institucional, no especulaciones. Que el viernes sea una fiesta, que la gente vuelva a la cancha y que nosotros ganemos los tres puntos. Hay un nuevo presidente (Ignacio Astore) y hay que acompañarlo porque está iniciando todo esto. Hay que tirar todos para adelante, es la única solución para empezar a crecer realmente. Esperemos que los resultados nos empiecen a acompañar, lo que será más fácil para todos”.

Sobre la relación con el entrenador Fernando Gamboa, con quien sólo jugó un puñado de minutos siempre ingresando como suplente, comentó: "Estuvimos hablando cosas futbolísticas y no sé si estaré de titular o iré al banco ante Vélez. Tengo ganas de jugar el viernes y más que nada porque hay público, pero lo más importante es que sumemos los tres puntos. Siempre es bueno tener diálogo. Más allá de que uno quiera jugar, hablo con el Negro y no tengo ningún problema con él. La institución está primero”.

Consultado por la finalización de su vínculo con la institución, Maxi Rodríguez explicó: “El tema contractual siempre que se vence lo hablamos y cuando llegue el momento se verá. No tengo ninguna decisión tomada. Yo no hablo con nadie de mis cosas privadas. Cuando se habla de comentarios de allegados son mentiras. Cuando llegue el momento se verá si es hasta diciembre o seis meses más”.

Acerca sobre su falta de ritmo de competencia, el exjugador de la selección nacional reconoció: "Cuando no jugás se hace cada vez más difícil. Uno necesita ritmo futbolístico. El ritmo de la competencia es único y el entrenador, por sus motivos, utilizó otros cambios y es válido. Y yo no lo tengo porque no pude jugar casi ningún partido. Las cosas que hago las demuestro con hechos como cuando volví de Liverpool a Newell's. El amor con el hincha no se perderá nunca y eso es lo que me da fuerzas para vestir esta camiseta”.

Con vistas al duelo contra Vélez en el Coloso, el futbolista deseó: “Esperemos el viernes poder darle una alegría a la gente. Estamos ansiosos de encontrarnos nuevamente con los hinchas. Sabemos que va a ser un partido complicado. Sería lindo jugar al lado de Nico Castro. Es un jugador diferente y con una calidad increíble. Recién ahora se está asentando en la Primera División y si sigue así nos va a dar muchas alegrías”.