Como se preparó la UNL para la vuelta plena a la presencialidad

El Ministerio de Educación de la Nación aprobó la reanudación de las actividades académicas presenciales en universidades e institutos universitarios de todo el país tras eliminar el distanciamiento de 1,5 metros que era obligatorio dentro de las aulas en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Esta medida nos permite pensar no sólo en la plenitud de las clases, sino en la vida universitaria. Ya no tenemos que elevar a una comisión central de Buenos Aires a la cual elevar nuestros planes de vuelta a la presencialidad en investigación, extensión y cultura", consignó al respecto el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella.

Además, ratificó que esta vuelta "será progresiva. A medida que fue avanzando la vacunación pusimos dispositivos en este retorno de la vida universitaria que venimos trabajando desde hace un tiempo".

"En el caso especifico de los estudiantes que estaban afuera, hicimos contacto con todos a través de una encuesta para saber quienes podían volver a Santa Fe, y quienes tenían o no las condiciones para hacerlo. Para esos casos incrementamos el número de becas de residencias permanentes, y hemos puesto también becas temporarias para que los alumnos puedan venir, cursar, quedarse a dormir y volverse a su lugar de origen. Estamos buscando la forma de colaborar y ayudar", detalló el titular de la casa de estudios en diálogo con Cadena OH!.

Vacunación de alumnos y docentes

Respecto a la inoculación de la comunidad educativa, y ante un ínfimo universo de personas que aun no se vacunaron por decisión propia, Mammarella indicó: "Tenemos más del 98 por ciento de nuestra población docente y no docente vacunada, y estamos trabajando con el 2 por ciento que decidió no vacunarse, para ver las condiciones".

"En nuestros estudiantes ya más del 90 por ciento había recibido al menos una dosis de la vacuna, pero también tenemos muchos alumnos de otras regiones del país a donde no llegaron las vacunas todavía. También estamos trabajando con ellos, tomando nuestra responsabilidad como sociedad y ciudadanos", afirmó el rector.

Y culminó al señalar que "estamos abogando, a medida que avanza la evidencia sobre la inmunidad, para que la vacuna sea obligatoria. No está en duda su eficacia".

