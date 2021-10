Encontró tres millones de pesos y los devolvió: "No acepté recompensa porque no era mi intención"

En los últimos días un habitante de Sastre fue reconocido en toda la provincia. Jorge Cingolani, de 42 años, encontró tres millones de pesos a la salida del trabajo y los devolvió sin aceptar recompensa.

"Te digo la verdad, me siento re feliz. Por todos los llamados, los agradecimientos, la gente... Para mí es normal y va a ser siempre normal de mi parte eso. Lo llevo grabada en mi corazón. Lo que no es mío no es mío", comento al aire en Cadena OH!

El entrevistado señaló que en ese momento "su corazón lo guio hasta dar con la persona". Al dinero lo encontró al salir del Correo, donde trabaja. Le comentó a su esposa que lo publicaría en redes sociales para encontrar al dueño. "Para mí tenía dinero. Y mi mujer me aconsejó que no lo mencione", apuntó. Así fue que publicó una foto del bolso dado vuelta.

"Esperé que alguien me llamara. Y me levanté y quise ver que tenía. Le hice un agujerito y vi que era dinero. Salí a hacer mandados, tomé unos mates con mi familia, y al rato me llamaron. Y me dieron los detalles", explicó.

"Me quiso dar 100 mil pesos. No acepté porque no era mi intención. Estábamos llorando los dos cuando nos encontramos. Su cara decía todo, su rostro, el trabajo y su vida. Lo tenía que encontrar yo. Y sólo le pedí un cordero. La recompensa es esta, hablar con medios y que la gente comprenda. Hice lo correcto", dijo por último.

Escuchar también audio completo: