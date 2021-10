Ignacio Astore contó detalles de como encontró a Newell's

El nuevo presidente del club del Parque organizó una conferencia de prensa para dar detalles de la situación económica que encontró: "Hoy el presente de Newell's es de deuda", advirtió. Precisó que el pasivo posconcursal es de 480 millones de pesos. Habló de los nuevos terrenos en Bella Vista, respaldó a Gamboa y a Maxi Rodríguez, y avisó que "si vienen a comprar a Castro no me van a encontrar". También reconoció que el plantel "necesita ser reforzado".

Ignacio Astore organizó una conferencia de prensa en Newell's este jueves al mediodía, para contar con detalle la situación económica y deportiva que encontró la nueva comisión directiva que se impuso en las últimas elecciones. El flamante presidente de la Lepra fue lapidario con la gestión anterior de Cristian D'Amico y sentenció: "Nos quisieron hacer creer que Newell's era un club ordenado y es mentira". Habló de la deuda por las nuevas tierras en Bella Vista, respaldó al técnico Fernando Gamboa y a Maxi Rodríguez y reconoció que "el plantel va a necesitar ser reforzado", aunque advirtió que esa tarea estará bajo la supervición de Julio Saldaña, a quien mencionó como "el referente futbolístico" de la institución. También puntualizó sobre el trabajo de inferiores, que según su visión necesita "formar más jugadores", y dijo que si vienen a comprar a Nicolás Castro, la nueva joya leprosa, a él no lo van a encontrar.

La deuda

Astore se presentó junto a sus principales laderos de comisión directiva en la sala de conferencia de prensa, con el objetivo de anunciar el inicio de la auditoría contable y jurídica en la institución del Parque Independencia. Se mostró sorprendido al asegurar que la deuda posconcursal de la entidad asciende "a los 480 millones de pesos". Y uno de los puntos principales sobre el que hizo hincapié, es el de la deuda por los terrenos comprados para extender el predio de Bella vista: "El 31 de marzo se tendría que haber pagado el 30 por ciento de esa adquisición, que son 700 mil dólares, y no se pudo pagar. La deuda total es de 2.100.000 dólares", indicó el presidente leproso.

Luego amplió que de ese pago de 700 mil dólares "solamente se pagaron 300 mil, o sea que estamos en 400 mil dólares fuera del acuerdo que tenemos que refinanciar".

Luego aclaró que esa negociación no se va a echar para atrás: "Por supuesto que esos terrenos los vamos a comparar, no vamos a ir para atrás con eso porque la institución necesita tierra, necesita espacios en el predio".

Y valiéndose de declaraciones de Cristian D'Amico sobre el final de su gestión y en la etapa preelectoral, Astore fue lapidario: “Nos quisieron hacer crear que esto era un club europeo y es mentira”. Y agregó que "la verdadera situación del club es de deuda". El nuevo presidente leproso comentó que "le estamos dando claridad y transparencia a la gestión".

El fútbol

"Hace tres semanas que estamos en la institución, estamos interiorizándonos en todas las áreas. No queremos implosionar la parte deportiva profesional porque hay entrenadores trabajando. Yo todavía con (el coordinador de inferiores, Enrique) Borrelli no he hablado, sí hablé con Lucas Bernardi, tengo buena relación con él", describió Astore, ya metiéndose en la parte deportiva del club.

El flamante mandamás rojinegro advirtió: "Nuestro referente en el fútbol profesional es Julio Saldaña. El que se quiera subir a este barco, será bienvenido; el que no se quiera subir, sabrá lo que tiene que hacer".

Astore criticó que énfasis que "en los últimos tiempos, Newell's ha cambiado un técnico cada siete meses, con el consecuente cambio de preparadores físicos y eso repercute en la parte física y de salud de los jugadores". Luego se preguntó: "¿Formamos o no formamos jugadores? No sé porque en 2018 trajimos a 17 jugadores o en 2019 a otros 15 jugadores. Nosotros tenemos que volver a ser una institución formadora", apuntó.

Maxi y Gamboa

Acerca de la situación que vive hoy Maxi Rodríguez, en el tramo final de su carrera, el presidente confió: "Yo he hablado con Maxi rodríguez, es el capitán del equipo, sinceramente es el que decide sus tiempos. Él está a disposición del cuerpo técnico. Es un ídolo institucional y hay que respetarlo. Yo creo que se tiene que quedar en la institución de alguna manera. Por sobre todas las cosas se lo tiene que respetar".

"Nosotros le vamos a dar prioridad a lo económico para invertir en lo futbolístico. Entendemos que en algunas líneas el plantel se va a tener que reforzar y será evaluado por el departamento futbolístico", anticipó.

Acerca del trabajo del entrenador de la primera división de Newell's, dijo: "Nosotros no tenemos ningún problema con el trabajo de Gamboa, todo lo contrario. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle las herramientas a Gamboa para que él pueda desarrollar su idea". Y añadió: "Lo tenemos que respaldar porque si no vamos a hacer lo que criticamos, que es cambiar un técnico cada siete meses".

"Newell's necesita más presencia en Buenos Aires, más relación con los dirigentes de la AFA. Todo eso nos tiene que dar un salto de calidad", advirtió Astore.

Y cerró hablando de Nicolás Castro, la nueva joya que tiene Newell's: "Si lo vienen a buscar para comprarlo, a mí no me van a encontrar en el club", comentó con una sonrisa.

