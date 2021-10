Abrió la inscripción para la nueva Escuela de Policías de Rafaela

La novedad se conoció este jueves, cuando se produjo la firma del Acta Acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia, la Municipalidad, el Instituto de Seguridad Pública (ISeP) y el Club Atlético de Rafaela, quien cederá las instalaciones del predio del Autódromo para que se instale la Escuela durante el primer año. Y a partir de 2023, se instalará en una flamante construcción, a realizar en el predio del Tiro Federal.

El acto contó con la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Jorge Lagna; el intendente Luis Castellano; el secretario provincial de Gestión Institucional y Social de la Seguridad, Bruno Rossini; el subsecretario provincial de Formación y Capacitación, Andrés Rolandelli; la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el secretario local de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el director general del Instituto de Seguridad Pública (ISeP), Gabriel Leegstra; y el vicepresidente segundo del Club Atlético de Rafaela, Diego Kurganoff, entre otros.

El citado acto también contó con la presencia del jefe de la Unidad Regional V de Policía de la Provincia de Santa Fe, Ricardo Arnodo Suárez; el jefe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Emanuel Torres; los concejales Jorge Muriel, Brenda Vimo, Juan Senn y Raúl Bonino; y medios de comunicación.

¿Cuáles son los requisitos para la Escuela Regional de Policía de Rafaela?

En la nueva Escuela Regional de Policía de Rafaela sus estudiantes podrán cursar la carrera Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana con Orientación Policial.

La tecnicatura es una carrera de tres años y los dos primeros son de cursado presencial bajo régimen externo.

Una vez finalizado y aprobado el segundo año, se obtiene el título intermedio provincial de “Auxiliar en Seguridad”, que permite ingresar a la Policía de la Provincia de Santa Fe. Además obtiene el título nacional de “Agente de Calle”.

Luego de haber prestado dos años de servicio activo en la Policía, se debe cursar y aprobar el tercer año para graduarse de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana.

Para completar el formulario de inscripción, las y los estudiantes interesados podrán ingresar a cualquiera de los siguientes links.

Quieren policías con arraigo

En conferencia de prensa, Jorge Lagna dijo: “Cuando me tocó asumir la responsabilidad de estar al frente del Ministerio de Seguridad, uno de los elementos que ya veníamos trabajando y decidimos profundizar es la formación. No teníamos policías. Era un reclamo unánime en cada pueblo o ciudad de la provincia. Hasta 2020, se iban más de los que entraban. Desde ese año hacia aquí, ya hay 500 policías más y siguen ingresando. En definitiva, necesitábamos más policías y más capacitación para los nuevos desafíos del delito. Por eso la incorporación de la Tecnicatura en Investigación Criminal y Análisis del Delito”.

“Por otro lado, estábamos preocupados porque teníamos una Policía conformada, en su mayoría, por jóvenes del Norte de la provincia que estaban mucho tiempo arriba de un colectivo y no llegaban a cumplir con sus funciones como correspondía. Además, no se podían adaptar al lugar en donde les tocaba trabajar, extrañaban a sus familias, la gente no los conocía. Entonces, le planteamos el programa de Escuelas Regionales a Omar Perotti y el sí tardó segundos. Tal es así que en seis meses tenemos una escuela en Murphy, vamos a tener otra en Rafaela y una en Reconquista que sumarán a la de Rosario y Santa Fe”, expresó.

Policías de la ciudad y la región

Por su parte, Luis Castellano manifestó : “Hoy es un gran día para nosotros porque, después de mucho tiempo de gestionar, pudimos hacer realidad uno de los grandes temas que teníamos como desafío: lograr tener en la ciudad y la región policías de la ciudad y la región. La primera connotación de esto es la necesidad del arraigo de cada familia de cada policía cercano al lugar en donde trabajan”.

“Este es un gran paso. Es una decisión que ha tomado el gobernador Omar Perotti y que a Rafaela y la región les viene muy bien. Nos preguntábamos porqué teníamos tanta gente anotada para ingresar a la Guardia Urbana y, cuando pedíamos para la Policía, no ocurría lo mismo. Una de las razones es la necesidad de trabajar y estudiar cerca del lugar en donde se vive”, afirmó.

“Quiero destacar la predisposición de los dirigentes del Club Atlético para trabajar en forma coordinada como lo van haciendo en cada cosa que les planteamos. Lo quiero agradecer porque es un aporte enorme para la seguridad pública de nuestra ciudad. Es importante decir que el predio de Atlético no será el lugar definitivo para la Escuela Regional de Policía porque estamos pensando y trabajando para su construcción final en el sector aledaño al Club Tiro Federal Argentino de Rafaela”, indicó.

Cien vacantes

Asimismo, Gabriel Leegstra dijo: “En mi carácter de director del IseP, estoy feliz porque hemos avanzado. Es una realidad que Rafaela va a tener su Escuela Regional y esto va a fortalecer nuestra política educativa policial. La propuesta de cursado es de dos años y el proceso consta de cuatro etapas: premédica y psicológica; entrega de carpetas médicas; exámenes físicos y exámenes intelectuales. Durante el desarrollo de ésta última se lleva a cabo una etapa social en donde asistentes sociales visitan los domicilios de cada postulante”.

“Rafaela contará con 100 vacantes y estamos trabajando en el acondicionamiento del espacio que ha prestado el Club Atlético. Esta suma de voluntades pertenecientes al sector político y al de entidades intermedias permitieron que el objetivo de tener una Escuela Regional de Policía en la ciudad fuera posible”, destacó.