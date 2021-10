Desde turismo esperan una excelente temporada 2021/2022

Desde el sector turístico de la provincia están satisfechos con la recepción de la campaña sobre este fin de semana largo. La ocupación es total en distintas regiones de la 'bota' y proyectan una temporada similar.

Jorge Unamuno, presidente de la Cámara de Cabañeros y Servicios Turísticos de la provincia, comentó que "Es algo maravilloso lo que está ocurriendo en Santa Fe Es una alegría que tenemos que compartir como provincia. Estoy viajando para Buenos aires, y todo el tránsito va hacia el norte. Nosotros nos unimos en un momento en que estuvimos inactivos. Los medios nos acompañaron, lo agradecemos y valoramos; y no dejamos de lado el esfuerzo que hizo la secretaría de Turismo a cargo de Alejandro Grandinetti. Nos escuchó, nos comprendió y siempre trabajamos juntos".

Aconsejó al aire en Cadena OH! que no viajen sin reservas porque no hay lugar. La información que recogen es de todo el territorio, norte, centro y sur, y todo está igual de ocupado. "Estamos tomando reservas para más adelante, hay complejos que tienen todo octubre ocupado y hasta diciembre. Creemos que estamos ante una temporada muy buena".

Por último, comentó que existe una página web llamada "Viví Santa Fe" y es gestionada por el Estado. "Hay que darle difusión porque sirve para exponer servicios turísticos y ofertas. No tiene costo y las transacciones son particulares"

