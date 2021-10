Juan Manuel García y su malestar tras el partido de Unión vs Platense

En la vuelta del público al 15 de Abril, Unión no pudo darle una alegría a la gente: cayó ante Platense 2-1 por la 15ª fecha de la Liga Profesional. El equipo volvió a pagar caro su falta de contundencia y los errores. El Calamar sacó provecho de las pocas que tuvo, en una tónica del fútbol que no cambia.

Al término del encuentro, Juan Manuel García, autor del descuento en el final, no pudo ocultar su enojo: "Encontraron el segundo en una contra. Descontamos, pero no alcanzó. No queda otra que trabajar y conocer el nuevo cuerpo técnico. Hay que corregir errores y seguramente con el correr de los partidos iremos mejorando".

"Al ir a buscarlo por ahí dejamos espacios y los errores el rival los aprovechó. No pudimos lastimar y nos vamos con bronca, porque hicimos el desgaste y no se nos dio", agregó.

Respecto a su el equipo involucionó tras las dos victorias seguidas, Juanchón fue contundente: "No dimos un paso atrás, pero sí nos vamos con bronca por la derrota. De local siempre queremos ganar. Arrancamos cuesta arriba y no pudimos lastimarlos antes. No creo que haya sido un paso atrás, sino que cometimos errores. Hay que trabajar para que no vuelvan a pasar".

En el final, le apuntó al árbitro Pablo Dóvalo: "Dentro de la cancha estaba recaliente, pero forma parte del juego. El árbitro es más de dejar jugar. Hay cosas que no compartí, pero queda dentro de la cancha. Ya no hay nada qué hacer".

Con info de LT10