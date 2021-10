El hijo de Araceli González y Adrián Suar contó que fue abusado a los 7 años

Tomás Kirzner causó conmoción con su desgarrador relato en Podemos Hablar (Telefe). El actor, hijo de Araceli González y Adrián Suar, reveló que fue abusado sexualmente a los siete años por un vecino del barrio donde vivía, en dos ocasiones.

En el ya clásico fogón, donde Andy Kusnetzoff plantea "si pudieran volver el tiempo atrás, a qué momento irían", Toto Kirzner abrió su corazón y dijo: "No hay un momento concreto en el que quiera volver. Tal vez hay un Toto de 7 años con tal situación le diría que no hace falta ir a ver a tu amigo, mañana lo podés ir a ver”, respondió.

La frase causó incertidumbre entre los invitados y el propio conductor. Buscando la forma de abarcar el tema abiertamente, explicó: “No sé ni cómo se dice, no sé ni como se anuncia. Fui abusado dos veces a mis siete años”.

"Yo soy una persona muy ansiosa, y todo lo quiero ya. Quería ir a la casa de mi amigo, tenia 7 años. Donde vivíamos, en zona norte, antes de tener la casa en la que ahora mi vieja vive, habíamos alquilado una casa… en esa casa estaba laburando una persona que yo no conocía tanto, pero lo había visto en un par de oportunidades", siguió.

“En un momento me empezó a hablar, pero en un momento la charla, no me preguntes por qué, no lo sé, se empezó a oscurecer todo. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar, me agarra del brazo y me arrastra hasta la casa y ocurre eso. Horrible. En otra oportunidad lo mismo, y yo me fui llorando, no sabía a quién decirle. Después no lo vi más por un tiempo, pero durante ese año, el lugar en el que yo vivía, resultó ser una pesadilla”, sostuvo el actor de 23 años. "Hasta que ocurrió la segunda vez y nunca mas", agregó.

Evitando dar detalles, contó que se lo pudo contar a su mamá de grande mientras miraban televisión y escuchaban sobre un caso de abuso: “Me empiezan a agarrar ataques de pánico, me desmayo y mi vieja sola me dice ‘¿Te pagó algo a vos?’ y ahí le dije”.

Tras hablarlo con su familia fue a terapia y también se lo reveló a sus amigos, quienes colaboraron a su memoria contándole cosas que hacia en ese momento y que él no había tomado conciencia hasta mucho después. "Yo toda la cuadra la hacía corriendo ¿Por qué? Porque sí... Hoy en día analizado por el psicólogo, estaba huyendo", reflexionó.

Después de poder expulsar públicamente lo que le sucedió, Toto Kirzner aseguró que ahora está “muy bien con el tema” y lo naturaliza bastante en su vida cotidiana, y que esperaba que su testimonio le de coraje a otros que hayan pasado por lo mismo para contarlo. “Ya está qué voy a hacer, ya está. Es algo que ya pasó. No me arruinó la vida”, cerró al contar que Araceli y Adrián encontraron al agresor y le preguntaron qué medidas quería tomar.