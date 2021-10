Las plataformas de pago seguro impulsan la economía de las empresas

Las compras por internet han demostrado ser un pilar muy importante en las operaciones de ventas de infinidad de empresas de diversos sectores. Muchos negocios han ido modificando una serie de características en su forma de organizarse para hacerle frente a todos los cambios que han ido surgiendo debido a la digitalización en la que el mundo entero está inmerso.

A través del uso de la tecnología, es posible alcanzar nuevos clientes potenciales y concretar ventas que antes no eran posibles. Para esto, es necesario que dichas organizaciones cuenten con una infraestructura digital y métodos de pago accesibles que tengan como prioridad cuidar la seguridad de las transacciones de sus clientes, de esta manera, es posible crear una relación confiable entre usuarios y comerciantes.

Confiabilidad en pagos electrónicos

Hoy en día, existen múltiples métodos de pago que han venido tomando fuerza en los últimos años, uno de ellos es el servicio financiero PayPal, el cual, se ha posicionado como una de las formas más seguras de realizar transacciones financieras en línea (potencialmente más confiable que utilizar una tarjeta de crédito), las cuales, se llevan a cabo utilizando la tecnología de cifrado SSL de conexión segura, que protege todos los datos que se envían por internet.

Gracias a que su servicio muy rápido y fluido, muchas industrias y organizaciones lo han tomado como un método de pago disponible en sus sitios web, acá te mencionamos algunos ejemplos:

Industria del entretenimiento

Empresas como los casinos en línea, les ofrecen a sus usuarios la experiencia de esta alternativa de pago que es la más popular en todo el mundo. De acuerdo con las reseñas de Bonusfinder, casinos como William Hill han incluido esta forma de transacción digital segura a sus métodos de pago, ofreciendo de este modo, una variedad de servicios y juegos a los que se puede acceder de forma sencilla y segura, aumentando la confianza de los usuarios.

No obstante, no solo los casinos se han unido a la utilización de estos métodos de pago, ya que otros sectores de la industria del entretenimiento como es el caso de los videojuegos también apuestan por este cambio. De hecho, plataformas como Steam, Epic Games, Ubisoft, etc., aceptan métodos de pago a través de PayPal desde hace mucho años, y parece ser una de las opciones favoritas entre los usuarios.

Industria del comercio electrónico

Uno de los principales sitios de compra y venta que comenzó a utilizar PayPal como método de pago fue eBay, durante muchos años, ambas empresas crecieron de una manera significativa al grado de marcar una pauta gigantesca al convertirse en referentes del comercio en línea.

Cabe destacar que, desde varios meses atrás, PayPal ha entrado al mundo de las monedas virtuales, pues en algunos países, ya les permiten a sus usuarios convertir su dinero o pagar con criptomonedas como Bitcoin. Esta divisa electrónica está en pleno auge debido a la seguridad que les ofrecen a sus usuarios en sus transacciones al estar protegidas por la red “blockchain”, esta herramienta está siendo implementada en diversos procesos organizacionales de distintos sectores, pues no es exclusiva de los sistemas financieros.

Otras formas de pago

Aunque PayPal es uno de los servicios más seguros, no es el único en el mercado. Google Pay, Apple Pay o Mercado Pago también son ejemplos de aplicaciones que ofrecen un servicio similar al requerir únicamente un número telefónico o correo electrónico para hacer uso de los datos que se tienen almacenados en esas plataformas.

En los últimos años, la seguridad en las transacciones por internet es una de las principales exigencias de los usuarios que han convertido este tipo de comercio en parte de su día a día, por tal motivo, las empresas que logren incluir estas plataformas a sus métodos de pago tendrán más oportunidad de crecimiento.