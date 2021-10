Aníbal Fernández, sobre cruce con Nik: "No fue otra cosa que un debate"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo hoy que "los hijos, las casas, las mujeres son templos", y negó haber amenazado al humorista gráfico Nik al señalar que su posteo no fue "otra cosa que un debate" a través de Twitter.

"No hay ningún agravio, no hay ningún insulto, no hay ninguna referencia a nadie en particular, estamos hablando de subvenciones", dijo Fernández esta mañana en declaraciones a la prensa, tras el cruce que mantuvo ayer con Nik a través de Twitter

Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribi a su WhatsApp y le dije:

“Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”.

Lo hablé con el Presidente de DAIA.

¿No se entiende lo del dibujito? Aquí va pic.twitter.com/DqSA7gygtj — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 12, 2021

"Para mí, los hijos, las casas, las mujeres son templos; uno no se mete con esa cosas. No se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas", subrayó y agregó: "Si lo tomó como una amenaza, le pido perdón".

Fernández contó que le avisaron "que él (por Nik) habría dicho en algún lado que sentía que era una amenaza a sus hijos, eso ya sería muy grave".

"Con lo cual no se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Para mi los hijos, las casas, las mujeres son templos, uno no se mete con esa cosa", afirmó Fernández.

En esa línea, el ministro añadió: "No es la primera vez que debatimos con Nik, muchas veces. Él me ha agraviado, insultado 20 veces. Hemos debatido un montón de veces, ¿Somos tontos que no podemos debatir entre nosotros?".

"Él vive agraviándonos. Él los borra (a los mensajes en Twitter) y yo cada vez que veo algo de eso tengo la mala costumbre de capturar las pantallas y las guardo. Yo tengo todo lo que dijo aunque él lo haya borrado. Yo no lo borré", concluyó.