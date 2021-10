Mes de la ciberseguridad: qué aplicaciones usamos y qué permisos le damos

Octubre es el mes de la concientización sobre la ciberseguridad. Esta, es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. También se conoce como seguridad de tecnología de la información o seguridad de la información electrónica.

El término se aplica en diferentes contextos, desde los negocios hasta la informática móvil, y puede dividirse en algunas categorías comunes. Al respecto, Soledad Martínez, especialista en el área, afirmó que la clave está en tomarse el tiempo de revisar qué aplicaciones se utilizan, qué permiso se le da y qué sincronización tienen entre ellas y con Google.

"Todo está relacionado. Uno tiene que conocer a qué le da permiso y qué permisos da. Muchas veces nos preguntamos por qué si hablo de tal cosa, me aparecen publicidades de eso, pero no sabemos que permitimos el micrófono de una aplicación", apuntó al aire en Cadena OH!

La ciberseguridad puede considerarse en muchos aspectos. Uno de los principales es no caer en estafas. "Cuando te llegan los mensajes, de sorteos, de bonos, no hay que cargar información en páginas que no sabemos el origen. Somos víctimas de estafas y tratamos de recordar, pero puede haber sido hace meses. Si estamos en duda, tenemos que consultar con Bancos, con Anses, con la institución que lo esté brindando.. Otra cuestión es mantener actualizadas las contraseñas y no hacer operaciones bancarias conectadas a redes Wi fi públicas. No sabemos quién está del otro lado de esa red Wi Fi".

Por otro lado, hay que ser conscientes con qué es lo que se muestra, sobre todo atendiendo a niños y niñas o adolescentes. "Con lo que publicamos terminamos mostrado nuestra rutina y privacidad todos los días", destacó la entrevistada. "Nos mudamos y recorremos el departamento con un video y lo colgamos a redes, pero no se sabe quién está del otro lado y no se toma la dimensión de que se abren las puertas de casa con las redes".

Escuchar también audio completo: