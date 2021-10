Simeone hizo un intento por Messi

Sin dudas la noticia sobre la salida de Leo Messi de Barcelona sorprendió a todo el mundo del fútbol y fueron muchos los interesados por él, aunque siempre el rumor más fuerte fue el que se terminó realizando: el París Saint-Germain. Hubiese sido raro verlo jugando en otro equipo de España, pero Diego Simeone reveló que hizo un intento por llevarlo a Atlético de Madrid.

Leer también: Sergio Peña sería titular en Perú para enfrentar a la Argentina

“Te cuento un detalle, ahora con lo que pasó en Barcelona llamamos a Luis (Suárez). Con todo el respeto, a Leo no le llamé, pero sí a Luis para preguntarle cómo estaba Messi, si estaba con ganas o si había una mínima posibilidad de que viniese al Atlético. Algo que duró tres horas, porque ya el PSG estaba obsesionado con esa incorporación. ¿Si quedó en algo? No, en nada, ves el avión que pasa por el cielo y dices ahí viene, pues así (risas)”, le explicó al diario Olé.

El Cholo nunca tuvo la posibilidad de dirigirlo y tampoco les tocó coincidir en la Selección Argentina, igualmente aseguró dónde debe estar la Pulga: "Si me preguntas donde tiene que jugar Messi, te digo en un equipo que quiera ganar. En un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. No importa de qué juegue, importa que el equipo esté preparado para ganar. No pienses en él, piensa en el equipo”.

Con info de TyC Sports