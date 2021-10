Reabrirán la causa por contaminación de la Petroquímica Bermúdez

El juez de Primera Instancia, Carlos Gazza, rechazó el pedido de prescripción de la causa abierta por contaminación de la petroquímica de Capitán Bermúdez y habilitó la reapertura de la causa. Un informe interno había dado cuenta de la la existencia de residuos tóxicos en suelo y en napas freáticas del predio de 21 hectáreas, así como también altísimos índices de contaminación ambiental.

En la resolución, Gazza declaró nula la resolución dictada el 8 de marzo de 2019 por su colega Tutau, cuando dispuso declarar abstracta la cuestión penal y en consecuencia la extinción de acción en relación a Sergio Tasselli, a su hijo Máximo y a su yerno Matías Gallegos.

El juez de San Lorenzo cuestionó la orden de Serjal de mandar a archivar la causa, cuando anteriormente el gobernador Miguel Lifschitz había emitido un decreto para que Fiscalía de Estado investigue la contaminación ambiental en Petroquímica Bermúdez.

“El tribunal entiende que los delitos de peligro, sobre todo los delitos de peligro abstracto tienen la particularidad de que no es necesario demostrar si una acción ha producido el resultado típico, sino que contenta con que se pueda predicar que dicha acción resulta generalmente peligrosa para el bien jurídico protegido, en este caso el grado de contaminación es tan evidente y tan elevado que el peligro estuvo y está latente sobre toda la comunidad, afectando derechos supraindividuales y que de forma indirecta afecta a cada individuo en particular no alcanzando solamente la voluntad de sanear”, indica el fallo.

En diciembre de 2017, los empresarios recibieron un informe que daba cuenta que en la planta abandonada de Capitán Bermúdez “existen fuentes de tricloroetileno (TCE) y demás compuestos como cloroformo, tetracloruro de carbono, tolueno, tetracloroetano, xilenos y tetracloroetileno” al realizarse un análisis en las napas freáticas, por donde discurren las aguas subterráneas.