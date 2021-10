Lionel Scaloni y la falta de minutos de Lucas Alario

Scaloni y la base titular de la Selección Argentina

"No me gusta ser ni muy eufórico ni tan negativo. Está claro que mientras el equipo funcione y nos dé señales positivas, no tenemos por qué retocar tanto. Solo haríamos modificaciones con cuestiones donde podemos hacer daño al rival. Yo le pido a los jugadores que no bajen el pistón. Yo no puedo asegurar que hayan siete que son titulares. Acá es jugar mañana y volver a rendir de la misma manera porque hay compañeros atrás que tienen unas ganas bárbaras de jugar y son los primeros que cuando la cosa va bien y los compañeros ganan, son los primeros que entienden la situación. Nuestra idea es que nadie se relaje ni piense que es titular o tiene el puesto asegurado. Cada uno de los que está afuera puede jugar y aportarnos en cualquier momento. No me atrevo a decir que son titulares, pero si hay una base en la que confiamos porque nos están dando resultados, pero si vemos que no hay buenas señales, no tenemos problemas en que otro pueda entrar, porque el nivel está parejo".

Scaloni y el presente de Kun Agüero en Barcelona