Mavys Álvarez viaja a la Argentina: se complica el entorno de Maradona

Días atrás, Mavys Álvarez, la mujer que mantuvo una relación tormentosa con Diego Maradona cuando tenía nada más ni nada menos que 16 años, acusó a los amigos del astro de saber que la maltrataba. Pero como eso no alcanzó, ahora va por todo: vendrá al país para traer más pruebas contra el entorno del Diez.

Fue Carlos Monti quién reveló hoy en Nosotros a la Mañana (El Trece), cuando Mavys tocará el suelo argentino y, además, adelantó que va a haber más gente involucrada en la causa y la denuncia de otras dos menores.

“Ya lo habíamos anticipado antes, dijimos que era probable que Mavys Álvarez viniera a la Argentina. Se confirmó que en 15 días va a llegar a la Argentina. En estos momentos ella se está dando la vacuna para poder ingresar”, de esta manera Monti hizo el anuncio y el Pollo Álvarez, agregó: "No hay restricciones de vacunas acá, solo hay que estar vacunado”.

Leer también: Mavys Álvarez presentó pruebas para sus denuncias contra Maradona

Y puntualizó: “Ya está reservado el pasaje a la Argentina que la va a traer. Se va a presentar espontáneamente ante el jurado y atención: viene con muchas pruebas. Todas las pruebas que están en la denuncia, que obviamente ya está presentada en los tribunales, y viene con documentos que comprometen a muchas personas. Documentos fílmicos”.

A raíz de ello, Sandra Borghi consultó: “Pruebas que podrían acreditar los delitos que venimos hablando, ¿Cuáles eran esos delitos?, ¿podemos repasarlos?”.

“Lo más importante es trata de personas, es decir, haber sacado a una menor sin consentimiento del país, usando y, esto es lo que se cree, una visa trucha. Por eso está en investigación el funcionario Eduardo Porretti que hoy está en la embajada de Venezuela. Después tenés distintos delitos, como son hacerla operar por un médico sin pedirle consentimiento de los padres y después los delitos que tienen que ver con la trata”, detalló Pampa Mónaco y Sol Pérez, sumó: “Con lo que dice Monti del material fílmico podría entrar la pedofilia”.

Leer también: ¿Qué dijo Verónica Ojeda sobre las fuertes declaraciones de Mavys Álvarez contra Maradona?

Devuelta con el poder de la palabra, Monti recalcó: “La causa de Cuba ya está prácticamente liquidada, no va a prosperar. Pero lo que sí está empezando a correr y aparentemente, bastante aceleradamente acá en la República Argentina. Por eso es que el interés de Mavys y de los abogados y de la fundación que hizo la denuncia es que venga a la Argentina, porque como decíamos va a venir con importante material para demostrar y acreditar todas las cosas que ella denunció”. Y agregó sutilmente: "Y me dicen que va a haber más gente involucrada y que se va a ampliar la denuncia a más gente”.

A lo que Pablo Montagna, le consultó: “¿Puede haber dos menores más también?”. Y Monti firmemente le respondió con un “sí”. “Eso es lo que podría llegar a aportar”, completó el panelista. “Entre otras cosas”, indicó el presentador y productor televisivo.

Por su parte, Ariel Wolman, comentó que va a ser difícil inculpar al entorno de Diego Maradona por un delito que no estaba tipificado en el código penal. “La ley de trata de personas es mucho más acá, creo que es 2012. Es decir, en 2001, 2002, 2003, cuando pasó esto no era delito. Entonces no podes culpar a alguien de un delito que no existía en el momento de ser cometido”, sostuvo.

Fuente: Exitoina