Gran acatamiento al paro y movilización docente

Hoy es el primer día de la medida de fuerza de 72 horas votada por Amsafe a nivel provincial, en rechazo a la propuesta paritaria ofrecida por el gobierno de Omar Perotti. La semana que viene, 20 y 21 de octubre, se cumplirá la iniciativa, a la espera de una nueva convocatoria del Ejecutivo.

"En el departamento La Capital, hubo una adhesión total", afirmó Rodrigo Alonso, integrante del gremio. "Sostuvimos una concentración en la Región IV, a pesar de la lluvia. En Amsafe debatimos, proponemos, votamos y después resolvemos. Y más allá de lo que cada uno propuso, se lleva adelante la resolución mayoritaria".

Si bien en el departamento se votó aceptar la propuesta, el rechazo ganó a nivel provincial. "Nos ponemos al frente de este plan de lucha con el convencimiento de que es la estrategia que va a permitir mejorar la oferta paritaria. Que creemos que se pueden mejorar, no sólo en términos salariales sino también de las condiciones de trabajo".

Respecto a las propuestas de las votaciones, Alonso aclaró que de las 19 asambleas departamentales surgen mociones diferentes que se sintetizan provincialmente. En este sentido, en todo el territorio hubo votos a favor y en contra.

"Creemos que esto se puede solucionar, si nos vuelven a convocar con nueva propuesta paritaria. No es sólo una discusión salarial, hay otras cuestiones que nos afectaron mucho", apuntó el entrevistado para Cadena OH! "El gobierno no puso un peso para mejorar la infraestructura, no hubo un plan para la post pandemia. Ahora hay escuelas donde no se puede mantener el distanciamiento, no hay edificios acordes y nos empujaron a la presencialidad plena sin discusión. A esto se le suma la falta de cargos y las dificultades en la conectividad. Hay una serie de cuestiones que nos preocupan mucho, tiene que haber una nueva propuesta integral para poner a consideración de todos los docentes", dijo por último.

Escuchar también audio completo: