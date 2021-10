Un aplauso para el asador: quién es Javier Brichetto, el mejor parrillero de Madrid

Javier Brichetto está muy contento. Desde Madrid, agradeció a la prensa que lo está tratando muy bien, junto a su restaurante 'Piantao'. "Creo que es por el arte del parrillero argentino, o la técnica. El parrillero argentino tiene la cualidad de estar frente a una parrilla y manejar diferentes tipos de cortes, de carnes, de verduras... No a todos les gusta igual. Entonces como se cocina a las brasas en Argentina es particular", apuntó al aire en Cadena OH!

Criado por sus abuelos en Buenos Aires, con el tango presente en el hogar desde pequeño, con el nombre del lugar hizo honor a sus orígenes. "Mi restaurante no está en una zona céntrica, sino en un barrio bohemio que está empezando a resurgir. Pero me mandé igual y quise ponerle ese nombre. Para mí 'Piantao' es la definición de una locura romántica, o hacer algo por amor".

El detalle argento

"Lo más destacable es cómo se cocina. Diría que hasta lo llevamos en el ADN", refirió. Lo que normalmente llamamos asado en nuestro país, se generaliza en su local de comidas. "No me refiero al corte, sino asar como técnica, de cocinar a las brasas. A diferencia del asador vasco, que es el más reconocido en España, que cocina con el hierro redondo, con mucho fuego, la carne se cocina por afuera y se hace una costra pero por dentro está casi cruda, se sala después y no antes. Hay diferencias".

Brichetto trabaja y quiere dar a conocer una profesión que considera única. El parrillero argentino te hace una provoletta, chorizo, chinchules, tira de asado, vacío, todo va a diferentes puntos y hay que estar pendiente. "Siempre que hablas de Argentina se habla del fútbol y del asado, es sinónimo de calidad. Tengo un 80 por ciento de público español y un 20 por ciento argentino".

Con un ticket medio de 60 euros, 'Piantao' tiene una parrilla contemporánea, con cortes premium de animales de la pampa argentina. Así, el reconocimiento a su labor llega a nuestro país.

Escuchar también audio completo: