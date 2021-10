Cristian D'Amico rompió el silencio tras las elecciones

Después de las elecciones en Newell's, que tuvieron como ganador contundente a Ignacio Astore, el candidato por el oficialismo Cristian D'Amico no había hablado en público y este miércoles rompió ese silencio en El Tres y se refirió a las acusaciones del actual presidente rojinegro sobre las deudas que se encontraron en el club.

"Lo entiendo a Astore esto de criticar a la comisión saliente, eso es política, mentirle a los socios es normal cuando se asume y así ganas tiempo, eso lo entiendo. Pero es mentira todo lo que dice", aseguró el ex vicepresidente.

Y fue mas allá: "Le voy a hacer juicio se veo en algún lado que sigue diciendo cosas de mí con mentiras, le voy a iniciar un juicio por calumnias e injurias".

–Astore dijo que ustedes dejaron una deuda de 480 millones de pesos. ¿Eso es mentira?

–No, no, claro que es exacta esa cifra. Pero es un monto que se maneja en el fútbol. Para vos, para mí, para todos los trabajadores en muchísimo dinero, pero si lo pasás a dolares son 4 millones y medio aproximadamente. Y eso para un club que está ordenado no es nada. Fijate una cosa, en junio me vinieron a buscar a Nicolás Castro y me ofrecieron 6 millones de dólares, y a fin de año se cotizará en 10 millones. Te das cuenta que no es inconveniente.

–Del terreno que compraron en Bella Vista, ¿pagaron alguna cuota?

–Ya pagamos la primera cuota que fue de 575 mil dólares y ahora quedan 4 cuotas anuales, todos los marzo de cada año. Se paga en 2022, 2023, 2024 y 2025. Cada cuota es de 367.500 dolares pero oficiales. Es decir, nada para un club como Newell's, que incorpora tierras y patrimonio. Hoy está al día con la deuda, no tiene que mentir que no se pagó nada. Se abonó el 30 por ciento.

–¿Te equivocaste en seguir respaldando a Sebastián Peratta y traer a Lucas Bernardi?

–No me equivoqué porque fue parte fundamental en la reestructuración del club desde las inferiores. Él hizo ese trabajo difícil que había que hacer. En el 2016 sólo el 20 por ciento del plantel era del club. Hoy el 70 por ciento es del club. Castro vale 6 millones de dólares y el resto de los jugadores se revalorizaron. Hoy las inferiores de Newell's están entre las mejores del país. Y Lucas hizo lo que pudo con la plata que teníamos. Por Bernardi consulté a gente importante del club, muy importante y respetada (como Gerardo Martino) que me dio el visto bueno y él estaba haciendo lo que podía con la poca plata que le dimos de presupuesto.

Con info de Rosario3