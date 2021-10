Afirman que "hay muy poca oferta de alquileres" en Santa Fe

"Hay muy poca oferta de alquileres en la ciudad de Santa Fe", afirmó Jorge Pighin, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

El profesional sostuvo que las familias no se mudan. "Destaco que las mismas están totalmente en desacuerdo con la nueva ley, entonces prefieren quedarse en los domicilios y no hacer contrato nuevo por tres años. No tienen la previsión de lo que van a pagar los próximos años. Creían que con la nueva ley iban a pagar un 25-27 por ciento anual y hoy están en el 48. El mes pasado fue el 52, cosa que antes no ocurría porque se fijaba desde el primer día", explicó.

Pighin insistió en que "está complicado alquilar en Santa Fe en este momento. Hay departamentos, pero casas hay muy pocas. Los propietarios venían resagados con los valores locativos; además los salarios han sido pulverizados por estos reacomodamientos tarifarios y la inflación es de casi un 60 por ciento interanual. Así, no hay mercado que resista a los salarios magros del pueblo argentino".

La importancia del Colegio

El presidente de la entidad, contó que "una de las funciones que tiene el Colegio de corredores es controlar, otorgar la matrícula profesional y hacer cumplir las leyes. Dentro de las 150 denuncias que tenemos realizadas, por delitos contra la administración pública, usurpación de títulos y honores, el MPA toma una de las causas y una 'pseudocorredora' acuerda con el fiscal la suspensión de su juicio a prueba por ejercer en forma ilegal el corretaje inmobiliario".

Pighin contó que en este caso, el Colegio se constituyó como querellante, pretensión que fue admitida. "Al no mediar en la oposición de la parte de la defensa de la imputada, acuerdan esta suspensión por un año del juicio a prueba, obligándose a dejar fijada su residencia, comunicar todo cambio, reportarse periódicamente, aportar una suma de dinero al hospital Cullen y pagar costas", detalló el entrevistado de Cadena OH!

"Siempre es importante que la gente contrate a un corredor inmobiliario. Tienen doble garantía: el colegio que lo va a apoyar en una denuncia por si actúa mal el corredor y la fianza", cerró Pighin.

