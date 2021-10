Fuerte respaldo del Frente Amplio Progresista a Clara García

El Frente Amplio Progresista (FAP) comenzó a transitar formalmente el camino hacia las elecciones generales del 14 de noviembre con un acto realizado en la ciudad de Santa Fe, del que participaron los principales dirigentes de las fuerzas que lo integran y que expresó un fuerte respaldo a la candidatura de Clara García al Senado de la Nación.

En ese marco, la candidata a senadora nacional remarcó que la coalición “tiene una trayectoria, una historia y un futuro. En el Frente Amplio Progresista –dijo- sabemos muy bien para qué vamos a ir al Senado. No tenemos a nadie que nos obligue a votar cosas que perjudiquen a nuestra provincia. Somos de acá, vivimos acá, y vamos a ir al Senado de la Nación a pelear por los intereses de nuestra provincia porque somos la fuerza de Santa Fe”, enfatizó.

“Con los valores del FAP en una mano y los derechos de Santa Fe en la otra –describió García-, vamos a pelear por la deuda de más de 100 mil millones de pesos que ningún legislador reclama, por la ley de extinción de dominio que necesita nuestro, por una ley que establezca el criterio de distribución de los agentes federales, por mayores subsidios al transporte, por la Hidrovía, los biocombustibles y para que los recursos de las retenciones de exportaciones a la soja vuelvan en obras de infraestructura para nuestras ciudades y pueblos”, enumeró.

Estuvieron presentes los intendentes de Rosario, Pablo Javkin (a través de una videoconferencia); Santa Fe, Emilio Jatón; Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; Recreo, Omar Colombo; Rincón Silvio González; y Sunchales, Gonzalo Toselli; el ex gobernador Antonio Bonfatti, presidentes comunales, y concejales de toda la provincia, entre otras autoridades.

García agradeció esas presencias, así como también la labor de “tantos otros dirigentes y candidatos locales que fueron a elecciones o lo harán en noviembre. Son el combustible que necesitamos para llegar fuertes a un 2023 que, no tengan dudas, volverá a tener al Frente Progresista como protagonista”, aseguró.

Asimismo, agradeció la participación de Rubén Giustiniani, a quien reconoció “su contribución a la amplitud del FAP y el compromiso para definir estrategias hacia el futuro desde el día siguiente de las primarias”. También a la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck; y al diputado provincial Fabián Palo Oliver, quien integra la lista de diputados nacionales que encabeza Mónica Fein: “Representan a la Unión Cívica Radical que no quiere paracaidistas que no viven en Santa Fe, la que resiste y no se deja conmover por las luces de algunos dirigentes nacionales que se acuerdan de Santa Fe sólo cuando hay elecciones, pero la olvidan cuando hay que votar leyes importantes para la provincia”.

Junto a García en el escenario, estuvieron Paco Garibaldi, quien la acompaña en la lista para el Senado; el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione, Carina Gerlero, Ramiro Arola, Gabriela Sosa, Palo Oliver, Andrea Uboldi, Miguel Solís y Ayelén Baracat, quienes integran la nómina de diputados nacionales, junto a Mónica Fein, ausente por estar participando en España de actividades invitada por el PSOE.

Modelo de país

García recordó que en las primarias de septiembre “17 provincias le dijeron que no al kirchernismo y más del 80% de los santafesinos le dijo que no a (el gobernador Omar) Perotti. Ese país no va más porque ya quedó demostrado que no tiene nada nuevo ni bueno para ofrecernos”.

“Nos sumergieron en un país donde todos los problemas empeoraron: la inseguridad, los precios, el desempleo, la educación; todo fue para atrás”, criticó la candidata del FAP, a la vez que denunció el “clientelismo, la lógica del látigo y la billetera, y ahora un festival de medidas electoralistas tras perder las elecciones. Ese país donde el presidente no cumple ni con su propia palabra, ni con sus propias normas es el que no va más”, aseveró.

A la vez, advirtió que “no alcanza con oponerse por oponerse” y criticó a “los que gritaron durante años contra Cristina, pero después fueron gobierno y le hicieron mucho daño a nuestra provincia”.

En ese marco, afirmó que el FAP representa “una alternativa preparada para gobernar esta provincia que amamos y por la que tanto hicimos. Nosotros no escondemos a nuestros líderes, somos el legado de Hermes y el equipo de Miguel”, dijo y diferenció: “No es lo mismo vivir con privilegios que vivir y morir con honestidad”.

“Estoy convencida de que el 14 de noviembre a la noche, el Frente Amplio Progresista será la fuerza que más votos habrá sumado entre las Paso y las generales”, confió García y dejó un mensaje hacia el futuro: “Tendremos una doble responsabilidad: la primera, preparar todos los proyectos que nos comprometimos ante los santafesinos a llevar al Senado; y la segunda, comenzar a construir el proyecto de futuro que necesita esta provincia para volver a ponerla en la senda del crecimiento y mostrarle a toda la Argentina que hay un modelo de hacer política diferente”.

“Hoy comienza una nueva etapa en Santa Fe. Hoy convocamos a todos y a todas quienes anhelen un proyecto político a favor de Santa Fe. Hoy empieza un nuevo camino. Vamos a estrecharnos las manos por la fuerza del futuro. Las manos ásperas del campo, las suaves manos del cuidado, las manos urgentes de las juventudes, las ajadas manos ancianas, las manitas pequeñas de las infancias, las manos de mujeres que salen adelante y empujan y lideran en la adversidad, las manos del amor, que nunca muere. Aquí está nuestra fuerza. Somos la fuerza de santa fe. ¡Vamos arriba, vamos adelante, a ganar!, concluyó.

Javkin: "Vamos con lo mejor que tenemos"

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, participó del acto a través de videoconferencia, y afirmó que en el Frente Progresista “nunca creímos que pueda servir en la política sembrar sobre la división, remarcar la falencia de los demás sin saber qué hacer cuando a cada uno nos toca la responsabilidad de llevar adelante una gestión. Nuestro frente nació para gobernar y no para ir a gritar a un debate televisivo”, sostuvo.

“Tenemos muy claro que representamos a una provincia que tiene una historia de trabajo, de pujanza, de muchas veces nadar contra la corriente en este país, pero que siempre lo hizo aportando y organizando una vida en común que respete la libertad, pero también la igualdad y sobre todo los valores que unen a una comunidad. En Santa Fe existe una semilla que viene creciendo hace mucho y, como en cada elección, vamos a plantear que merecemos una alternativa. Ojalá algún día esa semilla crezca a lo largo de todo el país”, continuó.

Para finalizar, Javkin sostuvo: “Poder levantarse desde los lugares difíciles es parte de nuestro frente. Nuestra historia y la de nuestros dirigentes es una muestra de ello. Y si alguien duda de esta afirmación, que escuche a Clara García, que nos representa como candidata a senadora. Vayamos con lo mejor que tenemos, como marca nuestra historia: con nuestro pasado de trabajo, nuestro presente de esfuerzo y honestidad, y nuestro futuro de convicciones firmes que es lo que Argentina necesita y lo mejor que podemos aportar al país”, concluyó.