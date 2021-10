Tomás Dente criticó muy fuerte al clan Montaner

Tomás Dente habló de la religión que profesan los Montaner y se mostró indignado con algunas actitudes en las redes sociales. En Editando Tele, el periodista manifestó que el catolicismo está en contra de la exposición de las riquezas, algo que para él ellos hacen constantemente y que los hace incongruentes.

“Hay algo que pienso de los Montaner hace mucho tiempo y no sé si decirlo. Con todo el respeto del mundo, me parece un tipo maravilloso, súper noble, un gran artista, a los chicos no los conozco, pero tienen una actitud, algo con lo que yo no coincido y no comulgo”, comenzó en la emisión de Net Tv.

Leer también: Murió Murió Tayda, la hija de David Lebón

Luego, Tomás continuó con su picante análisis: “Ellos son tan creyentes en Jesucristo y profesan una religión tan maravillosa como es el cristianismo, el catolicismo, y por momentos suelen ser un poco ostentosos. La verdad que el mensaje bíblico que ellos siguen va en contra de mostrar la riqueza”.

Finalmente, Dente hizo hincapié en lo contradictorios que son, según su opinión: “Yo entiendo que ellos se lo ganaron laburando, como todos, pero me parece que hay una contradicción, una incongruencia entre el mensaje que ellos predican, la religión que siguen, lo que muestran y de lo que hablan”.

Fuente: Ciudad Magazine