"Gallego" González Riaño: el periodista que fue a la política y volvió

na vida dedicada al periodismo y un gran paso por la política santafesina, tienen como protagonista al reconocido Eduardo "el Gallego" González Riaño. Al aire, con Raúl "Bigote" Acosta, realizó un repaso de su carrera.

"Yo sigo viendo fútbol, soy un apasionado. Veo los partidos y me emociono. Con Colón campeón, claro que se me piantó un lagrimón", confesó en la charla.

Leer también: La agenda de Colón hasta la Fecha 20 de la Liga Profesional

Santafesino y rosarino, admitió que tiene "el corazón partido". Su padre llegó de España en 1920 y se instaló en Rosario. Pero su juventud temprana la recorrió en el Colegio Nacional de Santa Fe para, a los 17, ir nuevamente al sur. "Fui a hacer que estudiaba medicina. Estuve mucho tiempo, pero después me tocó la Colimba, en 1962", refirió.

Esa experiencia en el Servicio Militar Obligatorio lo llevó de nuevo al centro de la provincia, "quedé bien lejos del bisturí y cerca del micrófono y las cámaras", apuntó respecto a su decisión de ser periodista.

"Fui Demócrata Progresista desde la cuna. Mi papá se hizo devoto de Lisandro de La Torre. Desde entonces sentí la democracia progresista en los mitines que se hacían en las plazas desde chico. Pero todo eso se me reanimó en el bunker donde estaba trabajando, en Santa Fe. Yo siempre hablé de la democracia progresista, siempre. No siempre ligado al partido, pero es como un hincha de fútbol, tal vez no va a la cancha pero pregunta por su equipo".

Para el entrevistado, que un periodista se lance a la política tiene una particularidad. "Un abogado es concejal y sigue manteniendo su buffet, y atiende. Así con casi todas las profesiones. Pero cuando uno es periodista y es hombre público, parece que aparecer en pantalla es hacer política".

Leer también: Perotti y Katopodis firmaron un convenio para mejorar los accesos a la ciudad de Santa Fe

El director del canal donde trabajaba le dije que tenía el perfil y se lanzó. "Hice dos períodos de concejal, en total 8 años. Para volver al periodismo, después de ese tiempo, cuesta. Podría haber seguido, pero sentí ese clamor del "que se vayan todos" de una época particular, y me fui. Aunque la mayoría se quedó", ironizó.

Por último, comentó "Me ofrecieron la intendencia, pero no estaba preparado porque no tenía la estructura mía para hacerlo. Fui candidato a senador provincial y a vice gobernador. Pero ya cumplí con los lazos que me unían a la política".

Escuchar también audios completos: