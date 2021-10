Once técnicos dejaron sus cargos en solo 16 fechas de la Liga Profesional

Juan Antonio Pizzi: Racing

El primero que abandonó su cargo fue Pizzi. Luego de la derrota 1-0 ante Independiente en el clásico de Avellaneda de la quinta jornada, la dirigencia de la Academia tomó la decisión de que no continúe al frente del equipo.

De esta manera, tras siete meses en el banco, el técnico de 53 años cerró su etapa en Avellaneda con 13 victorias, 11 empates y 8 derrotas en 32 partidos. Además, fue finalista del último torneo local que perdió en manos de Colón. Su lugar será ocupado hasta diciembre por Claudio Úbeda.

Miguel Ángel Russo: Boca

Si bien el contrato del DT campeón de la Copa Libertadores 2007 finalizaba en diciembre, el Consejo de Fútbol tomó la decisión de interrumpirlo por los malos resultados que venía arrastrando el Xeneize (no gana hace 10 partidos, la peor marca de su historia).

Así, después de 64 encuentros, 29 triunfos, 23 igualdades, 12 caídas y dos títulos (Superliga 2018/19 y Copa Maradona), Russo finalizó su segundo ciclo en La Ribera. En su registro se anota también dos eliminaciones a River, en los cuartos de final de la Copa Liga Profesional y en los octavos de la Copa Argentina. Hasta fin de año, Sebastián Battaglia se hará cargo del plantel.

Sergio Rondina: Arsenal

La derrota 2-1 ante Platense del último domingo sacudió los ánimos del Huevo, que el lunes presentó su renuncia y dejó de ser el entrenador del Arse. Con un ascenso a Primera División y 105 partidos en su espalda, de los cuales ganó 37, empató 32 y perdió 36, concluyó su segunda estadía en Sarandí. Más allá del desdibujado presente del equipo, contaba con el apoyo de la dirigencia y de los propios hinchas. "No es fácil irse de casa. Es la realidad. Me voy tranquilo por todo lo que hicimos en estos tres años y medio y me voy como vine: con Arsenal en primera, con los objetivos cumplidos desde el primero al último", aseguró.

Un día después de su adiós, ya le encontraron reemplazante: Israel Damonte, quien se puso la camiseta de Arsenal en su etapa como jugador y viene de hacer sus primeras armas en la dirección técnica de Huracán.

Leandro Martini y Mariano Messera: Gimnasia de La Plata

La dupla técnica conformada por Leandro Martini y Mariano Messera abandonó el cargo al mando del equipo tras una reunión con los directivos en la sede. Gimnasia perdió tres de los últimos cinco partidos (empató los otros dos), incluida la eliminación de la Copa Argentina en los octavos de final ante Argentinos Juniors, encuentro en el que cayeron por 3-2 en el Estadio Florencio Sola.

Martini y Messera concluyeron su etapa en Gimnasia con 48 puntos de 114 posibles y este lunes por la mañana se despedirán del plantel en Estancia Chica.

Gustavo Coleoni: Central Córdoba

Después de la derrota frente a Rosario Central por 4-2, correspondiente a la novena fecha del campeonato de la Liga Profesional, Gustavo Coleoni tomó la decisión de dar finalizada esta nueva etapa en Central Córdoba de Santiago del Estero.

Central Córdoba suma siete puntos en el certamen y únicamente supera en la tabla de posiciones a Arsenal de Sarandí, que tiene seis unidades. El equipo de Santiago del Estero solo ganó un partido, en la tercera fecha y ante Talleres de Córdoba.

Sebastián Méndez: Godoy Cruz

El Gallego decidió dar un paso al costado tras los malos resultados con el Tomba en el último tiempo. Si bien no había tenido un mal inicio de campaña -en la que suma diez unidades- lo cierto es que de las últimas cuatro fechas tan solo pudo sacar un empate y tres derrotas.

La última fue ante Vélez, en la cual perdió por 3-0 en Liniers. Después del duelo, el entrenador no quiso salir a hablar en conferencia de prensa y le avisó a los jugadores en el vestuario que renunciaba a su cargo.

Leonardo Madelón: Platense

Había asumido en mayo y su renuncia sorprendió a la dirigencia, después del 0-0 con Argentinos. Dirigió los 12 encuentros de la actual Liga Profesional: dos victorias, cinco empates y otras cinco derrotas (14 goles a favor y 17 tantos en contra). En el actual campeonato, el equipo se ubica en la 23ª posición de la tabla con 11 puntos y en el mismo lugar en los promedios (no hay descensos).

Juan Manuel Azconzábal: Unión

El Vasco, que había llegado al Tatengue en julio del año pasado se fue del club por decisión de los dirigentes después de tres derrotas consecutivas con siete goles en contra y sin goles a favor.

Fernando Gago: Aldosivi

El entrenador habría tomado la decisión por diferencias con el manager del club, Ciro Lubrano, y no por los malos resultados. De todas formas, los continuos golpes deportivos y la incertidumbre por una nueva conferencia de prensa suspendida habían dejado abierto el interrogante sobre su continuidad.

Omar De Felippe: Atlético Tucumán

El entrenador, que llegó para suceder a Ricardo Zielinski, dirigió 30 partidos en el Decano. Logró 10 triunfos, siete empates y sufrió 13 derrotas. En la actual Liga Profesional el equipo está el puesto 21, sobre 26 equipos, con 16 puntos y acumulaba seis partidos sin éxitos.

Fernando Gamboa: Newell's

El Negro asumió en la Lepra en junio de este año, reemplazando a Germán Burgos. En la Liga Profesional, tuvo un buen inicio en condición de local, con tres triunfos al hilo, pero luego el equipo no logró regularidad. En total, cosechó cuatro victorias, cuatro empates y ocho derrotas. La caída contra Gimnasia, en La Plata, marcó el final de su segundo ciclo como técnico en Newell's.

Con info de TyC Sports