Eduardo Domínguez: "Teníamos que descontar puntos para seguir peleando arriba"

El entrenador analizó el triunfo ante Talleres 1-0 en Santa Fe, donde ponderó la idea de "querer ser" para descontarle al rival puntos para seguir peleando arriba y, de paso, resaltó el apoyo de los hinchas.

Colón sigue en alza y alcanzó su segundo victoria en fila en esta Liga Profesional, ahora ante el escolta Talleres 1-0, por la 16ª fecha, que le permite mantener las aspiraciones de no bajar de la lucha de arriba. En conferencia de prensa, el DT Eduardo Domínguez dijo todo con su primera frase: "Entendimos como jugar este partido".

Para luego si argumenta: "Nos gusta el apoyo de la gente, que nos hizo vibrar y hoy nos están acompañando. Es especular el apoyo de la gente. Lo que pensamos es que Talleres es un equipo que corre y juega largo, entonces había que estar más dinámicos y por eso la inclusión de Alexis Castro. Entendíamos como podíamos taparle las situaciones de juego a ellos y lo hicimos bien. Fuimos efectivos y supimos manejar el partido".

"El esfuerzo colectivo, la presión en campo rival y saber que jugábamos con un equipo que juega largo, había que obligarlos a retroceder porque si no nos iban a incomodar, algo que no pasó. Cuando nos toca un rival así, saber que no nos pateó al arco, nos deja la gratitud de que lo hicimos bien", resaltó.

Respecto qué fue clave, expuso: "Volvimos a tener hambre de triunfo, de querer ser. Estamos siendo fuertes otra vez. Había que saber cómo presionar entendiendo los movimientos de un Talleres que no pudo hacer. Me quedó con esa sensación de querer ser y se tiene que reafirmar todos los partidos. Entonces hay que confirmarlo ahora contra Argentinos. Hay que ir partido a partido. Hay que respetar a todos los equipos".

Asimismo, enfatizó en el trabajo que se hizo para el repunte de Colón: "Hubo que trabajar en un poco de todo. Hacer memoria. Trabajar con la tranquilidad de siempre . Tenemos que dar siempre ese plus y en un campeonato tan parejo, el que lo saca, se lleva los tres puntos. Colón volvió a mostrar ese plus de más. Qué es, no sé, pero se palma y se siente".

En el final, no reparó en la valoración que Talleres subestimó a Colón: "No sé en lo que pensaban ellos, porque no estoy en su cabeza, por lo que no sabría que decir. El desahogo del final se debe a que era un partido importante. Teníamos que descontar puntos para seguir peleando arriba. Ganarle a un rival tan duro, es motivo de descarga".

Con info de LT10