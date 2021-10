Hoy se sortearán las 199 viviendas del Parque Federal de Santa Fe

Las torres poseen departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con terminaciones de obra de gran calidad. “Se trata de 15 viviendas que corresponden a la primera torre y 184 que se encuentran en la segunda, ubicadas en el parque federal de la ciudad de Santa Fe”, aclaró el secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, Amado Zorzón.

“El gobernador Omar Perotti nos pidió que compatibilicemos los programas nacionales y provinciales y maximicemos el esfuerzo para resolver el tema de la vivienda. Por eso en la ciudad de Santa Fe, como en todo el territorio provincial, se están llevando adelante diferentes intervenciones y se proyectan nuevas, a través de la Secretaría de Hábitat”.

REQUISITOS

>> No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

>> No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

>> Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

>> Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

>> Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

>> Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

>> Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

>> Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre dos y ocho salarios Salarios mínimos vital y móvil (SMVyM). Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.

>> Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

>> No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

>> Los y las participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

>> El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados: Matrimonio, Unión convivencial y Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

>> Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.