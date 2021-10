¿Quiénes podrán ingresar al partido de Argentinos vs Colón?

Informamos cómo se realizará el acceso de público al encuentro de Argentinos vs Colón el próximo jueves 21/10 a las 14.30hs.

1) El acceso será únicamente para socios y socias, quienes no lo son podrán hacerlo únicamente si cuentan con un abono vigente.

2) Todos los accesos serán con reserva previa en el sitio controlfutbol.ar/gestionreserva. La inscripción será desde el lunes 18/10 a las 15 hs. hasta el miércoles 20/10 a las 22 hs. Allí, deberán indicar su número de socio/a y DNI. Para quienes tengan conformado grupo familiar, su titular podrá hacer la reserva para el resto de los integrantes.

Una vez realizada la inscripción, les llegará un correo de confirmación. Al estadio podrán asistir con su carnet. Si no recibiste por mail tu comprobante, no te preocupes. ¡Lo podés descargar en el mismo sitio web!

3) Socios y socias que cuentan con abono a la platea Bichi Borghi: Podrán reservar para asistir a dicha ubicación, sin necesariamente poder utilizar su asiento. Aquellas personas que reservaron el sector Centro lo podrán hacer allí, quienes compraron las ubicaciones San Blas o Juan Agustín García podrán ubicarse en cualquiera de esos dos sectores según disponibilidad. De agotarse las ubicaciones, podrán reservar su ubicación en la platea media. Asimismo, podrán optar por asistir a la platea o popular Boyacá, o a la tribuna de Juan Agustín García.

El plazo de adquisición del abono comenzará a regir en enero de 2022 finalizando en diciembre del año que corresponda según los años que les fueron asignados.

4) Socios y socias que cuentan con abono a la platea Media vigente o vencido en el año 2020: Podrán reservar para asistir a dicha ubicación. De agotarse las ubicaciones o si lo desean como primera opción, podrán reservar su ubicación en la platea o popular Boyacá, o en la tribuna de Juan Agustín García. Quienes quieran adquirir un abono para dicha platea, pueden ver la información aquí: https://argentinosjuniors.com.ar/noticias/prensa/adquiri-tu-abono-de-platea-media/

5) Socias y socios vitalicios: Podrán asistir a la platea Media, platea o popular Boyacá, o a la tribuna de Juan Agustín García. Para facilitar su trámite, cualquier socio o socia con su usuario personal e indicando su número de socio/a y DNI, puede reservar su ubicación sin necesidad de hacer un nuevo usuario para vitalicio/a.

6) Socios y socias: Podrán reservar su ubicación a la platea o popular Boyacá, o a la tribuna de Juan Agustín García.

7) A excepción de socias y socios vitalicios, todas las categorías de socios restantes, tengan abono o no, deben tener su cuota al día hasta julio 2021 inclusive.

ACLARACIONES

Para el inicio de inscripción, podrán realizarla quienes al domingo 17/10 cumplan con todos los requisitos. De no contar con los mismos (no estar asociado/a, no estar al día) podrán realizar sus trámites en la semana y estarán aptos para reservar en el sistema hasta 24 hs. posteriores a su trámite.

Para personas en situación de discapacidad, se priorizará también el lugar para socios y socias. El límite es de 15 personas con su acompañante. Se debe presentar toda la documentación necesaria antes del miércoles 20 de octubre, hasta las 20 hs., a [email protected]. Para poder ingresar, deberán enviar nombre, apellido, DNI, foto y certificado de discapacidad, además del nombre, apellido y DNI del acompañante. Una vez recibida la documentación requerida, se confirmará vía mail la asistencia al partido.

Para todos los casos, deberán realizar su permiso de asistencia en https://www.argentina.gob.ar/volvemos cumpliendo con todos los requisitos solicitados por el Gobierno Nacional.