Sergio "Kun" Agüero: "El puesto de titular se gana estando bien físicamente"

El delantero argentino del Barcelona, Sergio "Kun" Agüero, aseguró hoy que el puesto de titular "se gana estando bien físicamente" y reiteró que el tema de la ida de Lionel Messi al Paris Saint Germain (PSG) "ya es pasado, a todos nos cayó de sorpresa y como amigo que soy quiero que disfrute en su nuevo club".

Agüero compartió hoy una conferencia de prensa junto al entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, en la previa del partido de la Liga de Campeones que los catalanes jugarán mañana como locales ante el Dinamo de Kiev.

"Ya es un tema pasado. A todos nos cayó de sorpresa y prefiero pensar de aquí en adelante. Él está disfrutando y como amigo quiero que lo haga como hizo siempre", subrayó el "Kun" ante la pregunta sobre la ida de Lionel Messi al PSG.

El delantero dijo además que "intento entrenarme bien y ser titular es decisión del técnico. Cuando hacés las cosas bien, tenés más opciones de ser titular. Hay muy buenos jugadores y hay que respetar. El puesto se gana estando bien físicamente y haciendo las cosas bien en los partidos", según consignó el diario catalán Mundo Deportivo.

"Nunca me puse cifras de goles. Me acostumbré siempre a ser segundo delantero. En el City ya fui más 9 que segundo delantero y nunca me propuse objetivos sino acabar la temporada de la mejor forma. Si es con goles, mejor. El objetivo es estar bien toda la temporada, marcar goles si puedo y ganar algún título", expresó el jugador surgido en Independiente de Avellaneda.

Con respecto al partido ante el Dínamo, el delantero dijo que "tenemos que ganar sí o sí y si no lo hacemos estamos casi afuera. Estamos con confianza. Con la ayuda de la gente, mañana podremos sumar los tres puntos que necesitamos".