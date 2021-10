San Lorenzo será local de Lanús en un partido que se presenta como la última vida para el director técnico Paolo Montero, a cuatro días de jugar el clásico con Huracán en el barrio porteño de Parque de los Patricios.

En un Nuevo Gasómetro con probable clima tenso, producto del malestar de los socios por la actualidad del club, el encuentro comenzará a las 16:45, con arbitraje de Ariel Penel y transmisión de Fox Sports Premium.

San Lorenzo cayó el pasado domingo ante River en Núñez, sufrió la segunda derrota consecutiva y la séptima en 16 partidos jugados por la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en la que se ubica vigésimo entre 26 participantes.

Un presente deportivo muy pobre, protagonizado por un equipo que no refleja ninguna evolución, y que se combina con una crisis institucional y un creciente pasivo.

En el vestuario del Monumental, después de la derrota, Montero conversó con el presidente en ejercicio Horacio Arreceygor y el mánager Mauro Cetto y acordaron que dirigiría mañana ante el "Granate".

"Sentimos la confianza de los dirigentes y los jugadores, asumo la responsabilidad y nunca lo negué. En ningún momento le dije ni a Cetto ni a nadie que me quiero ir, yo no me tiro del barco", avisó el uruguayo.

Al margen de sus intenciones, difícilmente el técnico pueda resistir otra derrota y en casa frente a un público que ya exigió "que se vayan todos" en la anterior caída ante Colón de Santa Fe.

Para definir la formación, San Lorenzo aguardará la evolución de dos futbolistas con molestias físicas: el experimentado mediocampista Néstor Ortigoza y el resistido delantero Franco Di Santo.

Lanús intentará capitalizar el desconcierto de su rival para volver a lograr una victoria, después de sumar 4 puntos de los últimos 15 en juego. El sábado pasado empató de local el clásico ante Banfield (1-1) y fuera de casa llega de perder 0-1 vs. Arsenal y 2-4 frente a Boca.

El equipo de Luis Zubeldía se ubica en el cuarto puesto con 27 unidades, a nueve del líder River, y tiene como principal objetivo la clasificación a la Copa Libertadores, pero hoy está en zona de acceso a la Sudamericana.

En la era profesional, San Lorenzo y Lanús jugaron 128 veces por torneos de liga, con ventaja de 54 victorias, 34 empates y 40 derrotas para el primero.

Probables formaciones

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Gino Peruzzi, Cristian Zapata, Francisco Flores y Nicolás Fernández Mercau; Néstor Ortigoza o Alexis Sabella, Siro Rosané y Nahuel Barrios; Nicolás Fernández y Mariano Peralta Bauer. DT: Paolo Montero.

Lanús: Lautaro Morales; Brian Aguirre, Guillermo Burdisso, Matías Pérez y Alexander Bernabei; Lautaro Acosta, Facundo Pérez, Tomás Belmonte e Ignacio Malcorra; José Sand y José López. DT: Luis Zubeldía.

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: San Lorenzo.

Hora de inicio: 16:45.

TV: Fox Sports Premium.