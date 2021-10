"Chuchi" Molina exigió que el municipio se ponga al frente de la estrategia de seguridad

La candidata al Concejo de Juntos por el Cambio, Adriana "Chuchi" Molina, reclamó al municipio santafesino que se ponga al frente de la estrategia de seguridad en la ciudad, mientras solicitó conocer dónde y cómo actuarán las fuerzas federales que llegaron a la provincia tras los anuncios de Nación.

“Hay competencias provinciales y nacionales, pero la Municipalidad no puede no estar al frente del reclamo y la estrategia de la seguridad. En cada barrio que recorremos, la economía y la inseguridad son los temas que más preocupan”, dijo "Chuchi" Molina al aire de Cadena OH!.

"La semana pasada en Rosario el ministro Aníbal Fernández y el gobernador recibieron a 575 efectivos federales para reforzar la seguridad en el sur de la provincia. Pero la inseguridad en la provincia no sólo es un problema de Rosario", advirtió Molina.

"La situación en la ciudad también es crítica: tenemos 65 homicidios en lo que va del año y todos los días amanecemos con noticias de entraderas, arrebatos, robos en comercios, heridos de gravedad y balaceras", indicó.

En este marco, la candidata al Concejo se refirió a la propuesta "Ojos en alerta", un sistema capaz de integrarse al Centro de Monitoreo y que permitiría a los vecinos dar alertas desde sus teléfonos con alguna aplicación como WhastApp.