Perotti anunció una histórica obra que llevará agua potable a toda la ciudad de Santa Fe

El Gobernador Omar Perotti encabezó este martes el acto de apertura de ofertas en el marco de la licitación pública para ejecutar la obra de ampliación de la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe.

El acto tendrá lugar en el establecimiento ubicado en Ituzaingó y Mitre de la ciudad de Santa Fe. En la ocasión, el mandatario afirmó que "la nueva planta de ASSA abastecerá a "el ciento por ciento de los barrios de Santa Fe, y cubrirá el crecimiento de la ciudad hasta 2050".

Las obras objeto de esta licitación permitirán ampliar un 75 por ciento la capacidad de potabilización. Además los trabajos demandarán una inversión nacional de 4.420 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses.

En tanto, se incluye la construcción de una nueva toma de captación de agua cruda, nuevos módulos de potabilización de alta tasa, diferentes reformas y mejoras operativas en sectores de producción, sistema de tratamiento de lodos y descarga de efluentes y un nuevo laboratorio de calidad.

“Esta obra no sólo nos ayuda a poner al día la ciudad capital, darle proyección, generar con esta importante inversión puestos de trabajo, sino que además nos va a facilitar la alternativa de ponernos en obras en varios barrios”, ponderó Perotti. Y advirtió que, si bien 24 meses es el plazo final, eso “no quiere decir que haya que esperar en algunos barrios que no tienen conexiones para empezar a hacerlo. Eso significa más trabajo para nuestra gente”.

En ese sentido, el titular de la Casa Gris pidió tener consideración sobre "la dimensión de lo que estamos licitando: más de 6 mil metros cúbicos/ hora. Un tiempo atrás licitamos para Las lomas y Santo Domingo cambios de filtros en al planta y eso nos posibitó 600 m3/h".

"A estos barrios tenemos que sumarle lo que se va a poder empezar ya a trabajar en la ampliación porque en el día de ayer comentaba el presidente del directorio (Hugo Morzán) llegó la no objeción técnica para la estación Sur y eso significa la pronta licitación del orden de los 300 millones de pesos que se suman al presupuesto superior a los 4000 de hoy. Es decir, Loyola, Acería, Santo Domingo, Las Lomas, Juventud del Norte, entre otros barrios como Yapeyú y San Agustín son barrios que van a poder recibir una clara mejora", agregó el Gobernador.

#Rosario La obra de ampliación del Acueducto Gran Rosario hará posible

👨‍👩‍👧‍👦Mejorar o incorporar al servicio de agua potable a 550.000 habitantes

💦Sumar a las ciudades de Ybarlucea y Pérez

🚧Contar con un horizonte de expansión hasta el año 2050

Info 👉https://t.co/JiIZFVZVLm pic.twitter.com/AKD9yRxFvN — Noticias de Aguas Santafesinas (@AguasSantaFe) October 18, 2021

Finalmente, el mandatario provincia reconoció que "esto es proyectar el posible crecimiento, pensar en un esquema de futuro y reparar daños también".

"Hablamos mucho de salud pero sin agua potable no hay salud", culminó Perotti y recordó en alusión a los primeros médicos sanitaristas que "sin agua potable y cloacas no se podía hablar de salud".