Quién era el joven arquitecto al que balearon para robarle el auto

Joaquín Fernando Pérez fue ultimado anoche de tres balazos cuando ladrones lo interceptaron para robarle su Renault Clio en barrio Arroyito. La noticia trajo estupor a los vecinos, ante la muerte de un joven que se había ganado el cariño de muchos.

La víctima, arquitecto de profesión, tenía 34 años, se había casado hace poco y era papá de una nena de tres años. Alrededor de las 23.30 fue atacado por malvivientes mientras guardaba su auto. Tras oponer resistencia, fue ejecutado, mientras los malvivientes se dieron a la fuga con el coche que fue hallado tiempo después.

Su pareja, que escuchó las detonaciones, salió de la vivienda y lo encontró malherido tendido en la vereda. Fue trasladado en ambulancia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, pasó directo a quirófano y falleció a las 0.20 de este miércoles producto de dos impactos en el pecho y otro en la zona inguinal.

Una de las vecinas que prestó testimonio a la prensa, contó: "Escuchamos ruidos, pero no sabíamos si eran motos o eran tiros. Cuando nos asomamos encontramos el cuerpo tirado de mi vecino, llamé a la Policía y pedí una ambulancia urgente porque este muchacho estaba agonizando”.

“No estoy bien emocionalmente porque esto es algo que se podría haber evitado, pero somos un número más, la Policía viene, no puede hacer nada, no puede levantar el cuerpo, la emergencia demora. Acá hubo dos personas que pudieron ayudar a este muchacho, le tapábamos las heridas y tratábamos de ayudar lo mejor posible. Acá no funciona nada, lo único que funciona son los delincuentes, los asesinos", agregó.

Un hombre que trabaja en el taller mecánico del barrio afirmó que Joaquín "era un pibe buenísimo, no se metía con nadie. Justo ayer hablé con él. No se sabe cómo fue, él estaba solito. Él vivía para su familia”.

“Lo único que sabemos es que guardaba el coche y le pegaron dos tiros en el pecho y uno en la ingle. Pobrecito, se vino corriendo hasta la casa, donde quedó todo lleno de sangre, y ahí se murió”, contó otra vecina de la cuadra.