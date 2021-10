Laurita Fernández ¿embarazada?

Al poco tiempo de que Laurita Fernández confirmara su reconciliación con Nicolás Cabré y se mostraran nuevamente juntos, muy enamorados, se disparó el rumor de que la bailarina y conductora estaría esperando su primer hijo con él.

En este contexto, las cámaras de Intrusos (América) la fueron a buscar para consultarle si es verdad que está embarazada de Nicolás. Además de negar el rumor, Laurita se mostró fastidiosa porque esta no es la primera vez que tiene que hacerlo públicamente.

"No, basta, ya lo dijeron mil veces. Me preguntaron pero no, ya no... Descansamos y la pasamos muy bien", expresó Laura, algo fastidiosa y lanzando una risa con un dejo de cansancio, recién llegada a Buenos Aires tras su escapada romántica con Nico a El Calafate.

Además, contó que sintió mucho "cagazo" al vivir un sismo durante su viaje y que la pasó súper bien porque no conocía el Sur, una región de Argentina que le pareció "hermosa".

FUente: Ciudad Magazine